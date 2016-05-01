يراه البعض صفة تدل على الاستقلالية وقوة الشخصية، فالتذبذب في القرار والتردد مضيعة للجهد، وفي اللغة هو مصدر من "عاند" ويفسر بأنه مجانبة الصواب والحق، هناك خيط رفيع بين العنادين السلبي والإيجابي؛ فالتمسك بالقيم والمبادئ ضرورة وشجاعة بينما الاستمرار في الخطأ والقناعات الفاسدة أمر سيئ وضرره واقع مرتد على صاحبه لا محالة.

كثير من القيادات على مر التاريخ سر بقائها على صفحاته تمسكها الصلب والقوي بما تراه صحيحا لا مناص عنه، ففي تاريخنا ما يجعل الشواهد معينا لمن يريد أن يكون في القمة دائما، فقط نفتش بما في سيرة أبطاله ونجد معنى الثبات والجزم بصحة القرار حتى النهاية.

القيادة الرياضية صخب كبير وتقلبات حادة يغذيها سوء النتائج وجمهور لا يرحم، فالأندية التي اعتادت صعود المنصات لن ترضى بالنزول لمرحلة البناء من جديد ومن كان مقصدهم وغايتهم مناطق الوسط يكفيهم أقل من ذلك بكثير، فالفوز وحده كفيل بقلب كل قوانين هذه المعادلة فما يقدمه مساعد الزويهري في النادي الأهلي بسرعة استجابته للمتغيرات والتكيف معها بكل أريحية والاستعانة بمن يراهم قادرين على نفع الفريق وتغليب مصلحته أمر لم يدركه الأمير نواف بن سعد الذي ظل في عناد ومكابرة مع المدرب اليوناني دونيس فكانت حسرة الجماهير وهي تتابع مسلسل المهاجم ناصر الشمراني وقناعات صاحب الخطة الواحدة.

ظل الهلال في الموسم الحالي رهينا لفكر احترافي غير إيجابي لا نتغافل ولا نكابر فقد ارتكب الحارس خالد شراحيلي مع الشمراني أخطاء تجب معاقبتهما عليها غير أن العقوبات تكون وفق العقد المنصوص وتستمر عجلة البناء والتقويم في النادي من غير توقف لكن ما ذهبت إليه إدارة النادي سلوك لا يتسق مع هذا العصر فمن يتقاضى المال عقابه بالأسلوب نفسه، الخصم والتدريب الإضافي حتى يردعه هذا عن سلوك لا يخدم المجموعة ويعرضها للخسارة فالقدرات الفنية للاعبين يجب تعطيلها بل الواجب أن تكون في طوع المدرب وتحت تصرفه، فالزويهري يحسب له ما ظهر منه من أريحية وسلاسة في التعامل مع قضايا وصخب إعلامي صاحب عقد المدافع محمد عبد الشافي والحرب التي رافقت فصولها ومن ثم استعانته بالخبير طارق كيال كأحد أهم أركان التميز في منظومة العمل الداخلي فيرفع أسهمه تخليه عن العناد في مواقف رأى فيها ضرورة الاستماع إلى صوت العقل والحكمة بخلاف موقفة مع رئيس نادي الزمالك المصري فكانت شدته وصلابته عنوانا للتصميم وقوة العزيمة.

أين تضع قوتك، ومتى تكون سياسة لين الجانب ظاهرة فلسفة نجاح تتضافر مع عدة عوامل أخرى من توافرت له كان النجم الأبرز وصاحب الحظ الوفير في المدح والثناء.

*نقلاً عن الاقتصادية السعودية