من ينقذ الاتحاد من البلوي؟

ط غليان الجماهير الاتحادية إثر ثلاثية النصر المذلة بدا إبراهيم البلوي وهو يضحك وكأن الأمر لا يعنيه في شيء وهو الذي نجح باقتدار في تدمير الاتحاد حتى جعل رئيس النصر يستهزئ به ولا بأس، فالمولى سبحانه قال (وتلك الأيام نداولها بين الناس)، عموماً بعدما وصل رئيس الاتحاد بديون النادي إلى 260 مليوناً وأغلق باب الإيرادات التي ستذهب مباشرة لتسديد قرض البنك، ميدانياً غادر العميد آخر البطولات خالي الوفاض وذلك أمر طبيعي تحت قيادة هذه الإدارة الفاشلة والمدرب المفلس واللاعبين الأجانب الذين لا يملكون قيمة فنية تذكر والمحليين الذين لا يعرفون قيمة الشعار الذي يرتدونه ولا يكترثون لآلام الجماهير وحرقتها ولم يهتموا حتى لعودة نور، ولعل المضحك المبكي أن البلوي يرغب في الترشح لرئاسة ثانية لربما للقضاء على ما تبقى من الاتحاد وسط غياب مستغرب وغير مبرر لرجالات العميد.

*نقلاً عن الرياضية السعودية