عند اليابانيين الخبر اليقين

منذ أن تم تجميد صلاحيات المدير الفني عبيد مبارك في اتحاد الكرة تعرضت منتخبات الفئات العمرية إلى انتكاسات كثيرة في مشاركاتها وطرق إعدادها، حيث يعد مبارك واحداً من عناصر كتيبة النجاح في الفترة من 2008 وحتى 2011، وبناءً على خبراته وقدراته ومعرفته بمسابقات الفئات العمرية اختير نائباً لرئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي.

يمتلك هذا الاسم معرفة واسعة في مسابقات معظم الاتحادات الآسيوية والأوروبية، وهو عادة ما يقوم بزيارات ميدانية للاطلاع على المزيد من التجارب، حتى إن بعض اليابانيين يشاركونه أفكارهم حول مسابقات الفئات العمرية.

على الرغم من ضيق الوقت الخاص بإعداد منتخبي الناشئين والشباب للمشاركتين الآسيويتين المقبلتين، إلا أن على مجلس اتحاد الكرة أن يبدأ أولى عمليات الإصلاح بإعادة الصلاحيات لمبارك بوصفه أهم عنصر من عناصر نجاح تشكيل منتخبات الفئات العمرية، وإذا كان هناك تشكيك بهذا الكلام، فمراجعة بسيطة لوضع المنتخبات في زمنه ستُعرف حقيقة هذا الوصف، وإذا بقي شك ما في نفس أحد ما، فعند اليابانيين الخبر اليقين والوصف الدقيق.

إن عودته إلى المنتخبات مع صلاحياته الكاملة ستكون خطوة إصلاحية مهمة تسجل للمجلس الجديد، وستظهر نتائجها في المستقبل، لأن تكوين منتخبات الفئات العمرية عمل مهم للغاية.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية