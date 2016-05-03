هؤلاء يستحقون التكريم

لست وحدى الذى صفق لقرار خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بندب د. محمد عرابى لشغل وظيفة مدير عام الرياضة ود.صفاء الشريف مدير عام للشباب بمديرية الإسكندرية لان قرار الوزير رفع الظلم عن المظلومين، ورد كيد المدعين واثبت ان الحق لا بد ان يعود حتى وان طالت السنين. لقد ظلم من قبل عرابى وصفاء لكنهما صابرا وترابطا حتى آتهم اليقين. بقى ان ينظر الوزير فى امر وكيل الوزارة السابق عمرو شوقى الذى نقل من الإسكندرية بذنب لم يقترفه ليعين مستشارا بالقاهرة!

ولان الظلم لا يدوم دافع مواطن سعودى محترم كان بموقع المسئولية عن وزير مصرى سابق كان يشغل منصب وزير الشباب والرياضة حيث رد السعودى غيبة المصرى قائلا إن الوزير السابق كان زملكاويا خالصا وله تاريخ حافل بالإنجازات مع ناديه لكنه حينما تولى الوزارة خلع عباءة انتمائه وبات وزيرا لكل الأندية وهو الأمر الذى لم يعجب أحد الإعلاميين فظلم الوزير بكلمات وآراء ليست فيه!

إنجازات الاسكواش تأخذ العقل وتشرح الصدر وتجل القلب ويا ألف مليون خسارة على هذه اللعبة التى لم تدخل الألعاب الأوليمبية للآن. كان زمان عندنا ميداليات ذهبية للشور بجى ونور الشربينى أبناء الإسكندرية التى تفخر بهم وبأمثالهم من بقية الابطال فى الالعاب الفردية وبعض الألعاب الجماعية المختلفة الذين يستحقون التكريم من الرئيس السيسى لأنهم مظلومون إعلاميا! ان هؤلاء الأبطال يستحقون التكريم لأنهم يحققون لمصر سمعة عالمية مجانية تقدر بمليارات الدولارات!

الإعلام الرياضى له دور كبير فى تهيئة الرأى العام لذلك نأمل من القائمين عليه ألا يبخلوا بتوجيه نظر المسئولين الرياضيين بضرورة تحديد المدن والملاعب التى ستستضيف المباريات المحلية والدولية للعام القادم من الان بدلا من الخناقات المعتادة التى يتم تصديرها للأمن والجماهير! ليتنا نعمل لمصلحة بلدنا مثلما نعمل لمصالحنا ونقدم الخدمات لكل من له مصالح معنا! ليت المصالح تتصالح على الجميع!

حلو الكلام: من يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.. أيها الإعلاميون والمعلقون اصمتوا قليلا.

*نقلاً عن الأهرام المصرية