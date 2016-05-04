رئيس الوحدة: مبلغ الاتحاد لا يوازي مستويات عواجي

أكد هشام مرسي، رئيس نادي الوحدة، تلقي ناديه عرضاً رسمياً وحيداً من قبل اتحاد جدة، يرغب من خلاله الاستعانة بخدمات اللاعب علي عواجي، واصفاً عرض النادي الغربي المقدم بالضعيف ولا يوازي ما يقدمه اللاعب من مستويات داخل المستطيل الأخضر.

وقال مرسي في حديثه لبرنامج "في المرمى": " اللاعب علي عواجي وصله عرض غير رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية من قبل عضو شرف أهلاوي سواء بالإعارة أو الانتقال نهائيا، لكننا رفضنا ذلك في حينه". وأضاف: "وصلنا خطاب رسمي من قبل إدارة نادي الاتحاد، وتحديداً قبل خوض مواجهة الاتحاد والنصر، ولم نرد على ذلك حتى هذه اللحظة".

وعن العرض الاتحادي زاد مرسي: "تبقى سنتين على نهاية عقد اللاعب، منذ شهرين وأنا أرتب تفاصيل عقده الجديد، عرض الاتحاد ضعيف جداً لا يوازي ما يقدمه اللاعب من مستويات، وليس من سياسة إدارة النادي التفريط باللاعبين، مصلحة الوحدة هي الأهم أولا وأخيرا".