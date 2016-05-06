تاج سرق البطولة من المحرق..

من غرائب الموسم الكروي الحالي ان يشهد ولادة بطل جديد لأول مرة وهو فريق الحد، وان يخسر المحرق البطولة من أولاده وبسبب تنازله عنهم!!

واسهموا مساهمة كبيرة في خسارة بطولة الدوري بعد ان حقق الفريق بطولة كأس الملك وسجل اسمه كالعادة بحروف من ذهب في تاريخ هذه المسابقة.



الحد استحق بطولة الدوري لأول مرة بقيادة صائد البطولات ابن المحرق الكابتن سلمان شريدة وقدرات لاعبيه المميزة واسهامات وعطاء مجلس الادارة برئاسة احمد بن سلمان جبر المسلم ودور الجهازين الفني والاداري.



أما المحرق فحدث ولا حرج، وأعتقد كما أشرت أن فوزه بأغلى الكؤوس حفظ وجه ماء المحرقاوية هذا الموسم، ولكن الوضع العام يحتاج لأمور فنية كثيرة وتعامل بعيد عن المجاملات في الاختيار وتجديد الثقة في اللاعبين.



فالفريق خسر الدوري لمساهمة جهود ابنائه في خسارة ست نقاط من متذيل الترتيب وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ المحرق الكروي، فالخسارة من المتصدر والمنافس قد تحدث، ولكن من متذيل الترتيب وفي مباراتين فهي احدى غرائب هذا الموسم، وقد استطاع المدرب الوطني خالد تاج أن يرد الصاع صاعين للمحرق الذي استغنى عن خدماته وخطف فريقه ست نقاط وحرمه من الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، اضافة الى الدور الذي لعبه إبنا المحرق المستغنى عنهما محمود عبدالرحمن (رينغو) وعبدالله الدخيل اللذان احرزا هدفي المباراة الاخيرة التي حسمت بطولة الدوري للحد، اضافة لتألق الحارس اشرف وحيد وجميعم تحصنوا بالمضاد الحيوي القوى الذي تعلموه من المحرق، فجاء اداؤهم قويا وكأنهم يريدون القول بأننا هنا وموجودون.

اضافة الى ان رينغو احرز اربعة اهداف في مرمى فريقة السابق خلال الموسم!!



يضاف لذلك كثرة تغيير المدربين هذا الموسم من بعض الاندية حتى وصل لثلاثة مدربين، وهو ما يحدث نادرا لدنيا.. ورغم حسم البطولة الا ان الصراع على الهبوط لا يزال مستمرا وهو ما يضيف سمة تميز بها الموسم الحالي، حيث سيظل الصراع حتى اللحظات الاخيرة.



وبالمناسبة نشكر اتحاد كرة القدم على مرور الموسم حتى الان على خير وسرعة اصدار الجدول الزمنى للموسم القادم من الان حتى تستطيع الاندية الاستعداد الجيد ومعرفة التواريخ لكي تعد احتياجاتها وعقودها مع الاجهزة الفنية والادارية ولاعبيهم المحليين.

*نقلا عن الأيام البحرينية