صعود مستحق للعميد

إذا كنا قد وصفنا صعود الزعيم العيناوي للدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا بأنه صعود منطقي، قياساً بما قدمه الفريق في مرحلة دوري المجموعات، فإن صعود العميد النصراوي لدور الـ 16 لأول مرة في تاريخه يستحق أن نطلق عليه أنه كان مستحقاً، قياساً لأداء الفريق التصاعدي وقياساً بالمستوى والنتائج التي حققها النصر، الذي ضمن التأهل للمرحلة التالية صحبة الزعيم العيناوي، ليدخل الفريقان مرحلة تحدٍ جديدة في مواجهة الأندية الإيرانية، عندما يلتقي العين ذوب آهن أصفهان ويواجه العميد تراكتور سازي تبريز في 18 و25 من أبريل الجاري.

ولأن الوضع سيكون مختلفاً مع دخول المسابقة مرحلة خروج المغلوب، فلا بد من التعامل معها بأسلوب مختلف تماماً عما كان عليه الوضع في دوري المجموعات، فمسألة التعويض في المرحلة المقبلة تبدو صعبة ومعقدة، لذا بات من الضرورة بمكان إعداد العدة للتعامل مع مباريات المرحلة المقبلة على طريقة الكؤوس، والقاعدة هنا تقوم على حتمية الفوز على أرضك وعدم الخسارة خارج ملعبك، ومن ينجح في تطبيق تلك القاعدة فسيكون طريقه سالكاً للنهائي بإذن الله.

كلمة أخيرة

إذا كانت التهنئة مستحقة للعين والنصر بالصعود والتأهل .. فماذا عسانا أن نقول لفورمولا العاصمة الذي لم يترك بصمة تذكر .. ببداية ضعيفة ونهاية حزينة.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية