البطل ليستر يهزم إيفرتون ويرفع اللقب

احتفل ليستر سيتي بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بالفوز 3-1 على ضيفه إيفرتون بفضل ثنائية من الهداف جيمي فاردي العائد من الإيقاف اليوم السبت.



وخالف ليستر بقيادة المدرب كلاوديو رانييري التوقعات قبل انطلاق الموسم ونجح في الفوز باللقب لأول مرة في تاريخه الممتد على مدار 132 عاما يوم الاثنين الماضي عندما تعادل أقرب منافسيه توتنهام هوتسبير 2-2 مع تشيلسي.



وقبل المباراة أقيم حفل في أرضية الملعب بمشاركة رانييري ومطرب الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي وسط حماس كبير من المشجعين بينما تسلم الفريق الكأس وميداليات الدوري بعد المباراة.

واستفاد فاردي مهاجم منتخب إنجلترا من تمريرة أندي كينج وسجل الهدف الأول بعد مرور خمس دقائق وأضاف كينج الهدف الثاني بعد مجهود من الجزائري رياض محرز في الدقيقة 33.



وسجل فاردي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 65 قبل أن يطيح بركلة جزاء أخرى بعيدا عن المرمى فيما أحرز كيفن ميرالاس هدف إيفرتون الوحيد بمجهود فردي في اللحظات الأخيرة.



وأصبح رصيد ليستر 80 نقطة من 37 مباراة ويتقدم بعشر نقاط على توتنهام صاحب المركز الثاني الذي يستضيف ساوثامبتون غدا الأحد بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 44 نقطة بالمركز 12.

وتألق المهاجم جيرمين ديفو مجددا وسجل هدفا حاسما لينعش سندرلاند آمال البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حول تأخره مرتين إلى فوز 3-2 على تشيلسي اليوم السبت بينما اقترب نيوكاسل يونايتد ونوريتش سيتي من الهبوط.

وتقدم سندرلاند إلى المركز 17 برصيد 35 نقطة من 36 مباراة ويتفوق بنقطة واحدة على نيوكاسل يونايتد الذي خاض 37 مباراة واكتفى بالتعادل دون أهداف مع أستون فيلا الهابط للدرجة الثانية.



وتجمد رصيد نوريتش سيتي عند 31 نقطة في المركز 19 وقبل الأخير بعدما خسر 1-صفر على أرضه أمام مانشستر يونايتد اليوم أيضا.



وتقدم تشيلسي عن طريق دييجو كوستا قبل أن يتعادل التونسي وهبي الخرزي لسندرلاند بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء بينما سجل نيمانيا ماتيتش الهدف الثاني لتشيلسي قبل نهاية الشوط الأول.



لكن سندرلاند انتفض في الشوط الثاني وتعادل مجددا بواسطة فابيو بوريني في الدقيقة 67 ثم سجل ديفو هدف الانتصار لأصحاب الأرض في غضون ثلاث دقائق ليرفع رصيده إلى 15 هدفا بالدوري هذا الموسم.



وقال سام ألاردايس مدرب سندرلاند "امنح جيرمين فرصة وهو سينجح على الأقل في تهديد المرمى. ابتعدنا عن آخر ثلاثة مراكز في الدوري بفضل الأهداف التي سجلها."



وأضاف "هذه أول مرة ننجح فيها في تحويل تأخرنا إلى انتصار خلال الموسم الجاري وهذا يوضح مدى رغبة اللاعبين وإمكانياتهم."



وتلقى جون تيري قائد ومدافع تشيلسي بطاقة حمراء بسبب حصوله على الإنذار الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وواصل مانشستر يونايتد سعيه نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما فاز 1-صفر على نوريتش بهدف للإسباني خوان ماتا في الدقيقة

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وسنحت فرصة خطيرة لكاميرون جيروم لاعب نوريتش بضربة رأس لكن الحارس المتألق ديفيد دي خيا أنقذ الفرصة لكن وين روني استغل خطأ من سيباستيان باسونج ومرر الكرة إلى ماتا الذي سجل الهدف ببراعة.



وخرج يونايتد بالانتصار في مباراة شهدت القليل من الفرص ليصبح على بعد نقطة واحدة من مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.



وتعرضت آمال وست هام يونايتد صاحب المركز السادس لدخول المربع الذهبي لانتكاسة بعد خسارة قاسية على أرضه 4-1 أمام سوانزي سيتي.



وتقدم سوانزي بهدفين عن طريق وين روتليدج وأندريه أيو بعد مرور نصف ساعة من البداية ثم أضاف كي سونج يونج الهدف الثالث للفريق الزائر في بداية الشوط الثاني.



وقلص وست هام الفارق بعدما سجل ستيفن كينجسلي بطريق الخطأ في مرماه قبل أن يسجل بافيتمبي جوميس الهدف الرابع لسوانزي.



وسجل دوايت جايل هدفين ليقود كريستال بالاس للفوز 2-1 على ستوك سيتي بينما تعادل بورنموث 1-1 مع وست بروميتش ألبيون.