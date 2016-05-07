بايرن ميونيخ بطلا لمسابقة "الدوري الألماني"

حقق بايرن ميونيخ رقما قياسيا وأحرز لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي قبل جولة واحدة من النهاية بعد فوزه 2-1 على إنجولشتاد اليوم السبت.



وسجل الهداف روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول ليضمن بايرن إحراز لقب الدوري للمرة 26. وسيكون بوسع بايرن الفوز بالثنائية المحلية عندما يواجه بروسيا دورتموند في نهائي كأس ألمانيا في 21 مايو أيار المقبل في برلين.



ويأتي هذا التتويج بعد خروج بايرن من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتليتيكو مدريد الأسبوع الماضي.