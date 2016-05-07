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تغيير مسمى "رعاية الشباب" إلى الهيئة العامة للرياضة

المصدر: العربية.نت
رئيس الهيئة الأمير عبد الله بن مساعد
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صدر أمر ملكي بتعديل مسمى الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الهيئة العامة للرياضة، فيما تم تعيين الأمير عبد الله بن مساعد في منصب الرئيس، وأعلن الديوان الملكي الخبر السبت، ضمن جملة تغييرات وزارية.

وتعتبر الهيئة مسؤولة عن تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية في السعودية، فيما جاء ضمن القرار الملكي: "يعدل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليكون "الهيئة العامة للرياضة"، وتعيين الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود في منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة".

ويعتبر الأمير فيصل بن فهد هو أول رئيس لرعاية الشباب، تلاه الأمير سلطان بن فهد ومن ثم الأمير نواف بن فيصل بن فهد قبل أن يتولى الأمير عبد الله بن مساعد المنصب في عام 2014.

كلمات دالّة

#الرئاسة العامة لرعاية الشباب, #الهيئة العامة للرياضة, #عبدالله بن مساعد

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