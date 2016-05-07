معاقبة الأندية ليست حلاً

تتفاوت درجة التفاؤل لدى معظم الرياضيين تجاه المؤتمر الصحافي الذي سيعقد بعد أقل من شهرين من الآن والمتعلق بالكشف عن مديونيات الأندية، وتطبيق القرارات التي اعتمدت مطلع أغسطس الماضي، وإيقاع عقوبة الحرمان من تسجيل اللاعبين في حال وصول المديونيات إلى سقف معين بموجب ترتيب الفريق في نهاية النسخة الأخيرة من الدوري.

ويعود التفاوت في التعاطي مع هذا المؤتمر لسببين، الأول ذلك الذي يميل إليه المتفائلون بارتفاع درجة الشفافية والوضوح في تناول الأرقام المالية الخاصة بالأندية، مؤشر إيجابي للغاية، غير أن الكشف عن أرقام المطالبات المالية على الأندية -بحسب الذين يتبنون الرأي المخالف- لن يغير من واقع وجودها أي شيء، بل سيؤكد على مصداقية أولئك الذين ارتفعت أصواتهم مطالبين بالتدخل والوقوف بوجه شبح العجز المالي المتزايد في الكيانات الرياضية.

وفي كل الأحوال، من المؤكد أن الأرقام التي ستظهر في المؤتمر ستكون صادمة، وإن كانت غير دقيقة بشكل كبير، ذلك أنها مرتبطة بحقوق اللاعبين والمدربين فقط، في حين أن المطلوب في مثل هذه المؤتمرات إظهار أرقام المطالبات التي تتعلق بجميع الأطرف، إذ من المتعارف عليه أن الأندية لا تتعامل مع لاعبين ومدربين ووكلاء وحسب، بل إن كثيراً من المبالغ مستحقة لأطراف عدة مثل الفنادق ومكاتب تأجير السيارات ومتعهدي إقامة المعسكرات فضلاً عن الأفراد الذين يعملون في الأندية أو أولئك الذين يقدمون السلف النظامية.

الكشف عن كل هذه التفاصيل أمر صعب للغاية بسبب ضعف الرقابة المالية على الأندية، إذ لا تُظهر القوائم المالية تفاصيل دقيقة، وتبدو مضللة في كثير من الأندية، في وقت لم تنجح كثير من اللجان التي ترسلها الرئاسة للتدقيق إلا القلة التي تراجع ميزانيات ومستحقات لا تصل إلى مئات الملايين، ولا أدل على ذلك إلا لجان التدقيق التي ظلت تتردد على نادي الاتحاد لسنوات وخرجت بنتائج غير دقيقة ولم تستطع إثبات أي رقم ولا حتى الجهة المتسببة في ظهور المديونيات الضخمة.

وبالعودة للمؤتمر وتطبيق العقوبات بحق الأندية المديونة، فإنه من المنطقي القول: إن الحرمان ليس حلاً ناجعاً كون تطبيقه يفضي إلى إضعاف المسابقات ومعاقبة الكيانات وأنصارها من دون المساس بالأشخاص المتسببين بتحميل أنديتهم مئات الملايين من الريالات على الرغم من وجود داعمين وشركات راعية، وإن ادعى البعض أن ذلك سيكون محبطاً بالنسبة للأندية المنضبطة مالياً التي لن تحظى بامتيازات وأفضلية أمام أقرانها الغارقين في الفوضى.

صحيح أن الأزمات المالية وصلت إلى مرحلة لايمكن السيطرة عليها من خلال تدخل حكومي أو عبر مبادرات فردية وجماعية، وهذا يحدث بالتزامن مع انتظار إقرار مشروع تخصيص الأندية الذي لايمكن أن يكون ناجحاً في ظل الأوضاع المالية الراهنة، لكن فرض العقوبات لن يؤدي لنتيجة وربما يفاقم المشكلة.

الإعلان عن وجود المديونيات ليس بالخبر الجديد، ولا يحل الأزمة، فمثل هذا المؤتمر سيكون شكلياً ما لم ينته بالإعلان عن معايير محاسبية وقانونية صارمة، مع إقرار وتفعيل وجود حد أعلى سنوي لكل نادٍ يخص الصرف على العقود والمرتبات والعديد من القرارات التي تضع حداً لهذه الفوضى.

*نقلا عن الرياض السعودية