"البرميرليغ" يستقبل ميدلسبره بعد غياب 7 أعوام

عاد ميدلسبره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب استمر سبع سنوات بتعادله 1-1 مع برايتون ليرافق بيرنلي الذي توج بلقب دوري الدرجة الثانية بفوزه 3-صفر على تشارلتون أثليتيك اليوم السبت.



وكان ميدلسبره بحاجة إلى نقطة واحدة بينما لم يكن أمام برايتون بديلا عن الفوز في آخر جولة للتأهل المباشر لدوري الأضواء وهو ما يضمن الحصول على نحو 170 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 245 مليون دولار).



وضمن ميدلسبره الذي يدربه الاسباني أيتور كارانكا الصعود بعدما تفوق في فارق الأهداف على برايتون (هدفان فقط) مع تساويهما في رصيد النقاط (89 نقطة).



تقدم كريستيان ستواني لميدلسبره بعد 19 دقيقة ثم تعادل دالي ستيفنز مطلع الشوط الثاني لكن ستيفنز تعرض للطرد بعد نحو ثلاث دقائق فقط من هدفه.



وسيحتفظ برايتون بفرصه في التأهل من خلال المشاركة في دورة ترقي مع هال سيتي وديربي كاونتي وشيفيلد ونزداي.



أما بيرنلي الذي ضمن الصعود في الجولة الماضية فحسم اللقب بعدما رفع رصيده إلى 93 نقطة بفوزه اليوم بثلاثية سام فوكس وجورج بويد وأندريه جراي.