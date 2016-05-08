المدرب «الأبيض» المغامر

كساه الشيب الذي يزداد لمعاناً ببدلته الزرقاء ووشاح ناديه البطل ليستر سيتي، لا يسعه الكون بفرحة بطل أهم وأعرق وأصعب وأجمل دوريات العالم، بعد أن خطف لقب البريميرليغ، متفوقاً على عمالقة الدوري الإنجليزي.

المدرب الإيطالي العجوز كلاوديو رانييري (64 عاماً)، حقق مع النادي المغمور ليستر سيتي ما عجز عنه مع أندية تاريخية وبطولية، ويروي قصة اللقب في عبارة فاخرة جميلة «الحياة مغامرة، والمغامرة ليست للضعفاء، والرياضة تسعد الجميع». يالها من بلاغة تجسد إستراتيجية هذا المدرب الذي سخّر خبرته ليقدم ليستر بطلاً.

ومن حسن حظ رانييري أن أهم نجومه الذين راهن عليهم لم يخذلوه ولم يصابوا، بل إن من اشتراهم بأقل من مليون يورو، ضربت أرقامهم في بورصة اللاعبين الخمسين مليوناً، وأهمهم الجزائري رياض محرز الذي حقق أفضل نجم في الدوري كأول لاعب عربي ينال هذا اللقب، وكذلك الهداف الخطير جيمي فاردي الذي قهر كل الدفاعات، ومن بين الأقوياء المدافع الضخم مورغان أحد أغرب اللاعبين في العالم بدنياً وسرعة ومواجهة المهاجمين، وكذلك تسجيل الأهداف.

هذه بعض علامات قوة المدرب العجوز رانييري مع باقي أعضاء الكتيبة المتكاملة بحماس طاغٍ ورغبة بطولية جامحة، جعلوا لمدينة ليستر شهرة واسعة، واكتست أمس عن بكرة أبيها باللون الأزرق احتفالاً باللقب التاريخي، وتهافتت عليها وسائل الإعلام لمواكبة الحدث الأبرز.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية