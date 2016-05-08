كومباني خارج تشكيلة بلجيكا ضمن بطولة اليورو

اعلن قائد منتخب بلجيكا لكرة القدم فنسان كومبانيي اليوم السبت على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه لن يشارك في البطولة الاوروبية التي تحتضنها فرنسا من 10 حزيران/يونيو الى 10 تموز/يوليو.



وعزا كومبانيي (30 عاما) السبب الى تعرضه خلال الموسم لاصابات متكررة في العضلات، واخرها في مباراة اياب نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد (صفر-1، الذهاب صفر-صفر) وخرج بعد 10 دقائق فقط.



وكتب مدافع وقائد فريق مانشستر سيتي الانكليزي في "رسالة من المستشفى" حيث يعالج "لن اشارك في كأس اوروبا. بالنسبة الي هذا خبر حزين جدا".



واضاف "استطيع انا ابقى هنا وان اتأسف على حالي. قد اخاف على مسيرتي كما يفعل الاخرون.. وقد انتهي، لكن ليس انا من يفعل ذلك".