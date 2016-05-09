اسبانيا عاصمة الكرة

من سيحرز بطولة اسبانيا؟ برشلونة أم ريال مدريد؟ اللقب لن يحسم إلا بعد نهاية الجولة الـ38 الأخيرة الأحد المقبل عندما يلعب غرناطة مع الأول، ولاكورونيا مع الثاني.. وحدها المنافسة في اسبانيا لن تحسم إلا مع الرمق الأخير من الدوري خلافاً لما حصل في ايطاليا وفرنسا وألمانيا وإنكلترا مع يوفنتوس وسان جرمان وبايرن ميونيخ وليستر سيتي.

أما أتلتيكو مدريد فودع اللقب نهائياً بعد سقوطه على أرض ليفانتي صاحب المركز الـ20 والأخير 1 - 2 مساء الأحد.. لن يلحق ببرشلونة حتى لو تساويا نقاطاً لأن المواجهتين المباشرتين انتهتا 2 - 1 لمصلحة ميسي وصحبه.. صحا برشلونة بعدما خرج على يد أتلتيكو من نصف نهائي دوري الأبطال والتي تبعتها خسارته أمام فالنسيا 1 - 2 في الليغا فسجل 4 انتصارات متتالية مع 21 هدفاً.. والانتصار الرابع كان كاسحاً على حساب جاره اسبانيول 5 - صفر في لقاء استعاد خلاله الثلاثي الرهيب الأيام الخوالي، ولويس سواريز بالذات بات يملك 37 هدفاً وهو أقرب من كريستيانو رونالدو (33 هدفاً) الى لقب هداف الدوري.. أما ريال مدريد فأفلت من مفاجأة أمام ضيفه فالنسيا وفاز 3 - 2 بعدما طُرد مهاجم هذا الأخير رودريغو في الدقيقة 85.

من سيحرز دوري أبطال أوروبا في 28 الجاري على استاد سان سيرو في ميلانو: ريال مدريد أم أتلتيكو مدريد؟.

من سيحرز الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الأربعاء 18 الجاري على استاد سان جاكوب في بازل: إشبيلية أم ليفربول؟.

إسم اسبانيا يفرض نفسه على كل الجبهات إن من حيث العطاء أو من حيث الإثارة على غرار ما حصل لمنتخبها الفائز ببطولة أوروبا 2008 و2012 ومونديال 2010.. ثراء استثنائي لريال مدريد (موزانته السنوية 620 مليون يورو) وبرشلونة (580 مليوناً)، وانتدابات باسعار معقولة جداً بالنسبة الى الأندية الأخرى، وانضباط في الإنفاق بعدما فُرضت قيود صارمة على عمليات البيع والشراء (تجاوزت الديون المليار يورو قبل عقد من الزمن وها هي قد انخفضت منذ مطلع الموسم الى اليوم من 310 ملايين الى 250 مليوناً)، ومدارس إعداد رفيعة المستوى، وابتكار في طرق اللعب (خصوصاً مع برشلونة وأتلتيكو مدريد حالياً).

في آخر 10 سنوات أحرزت اندية اسبانيا دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 11 مرة (5 للمسابقة الأولى و6 للمسابقة الثانية)، وحققت الثنائية في 2014 (ريال وإشبيلية) و2015 (برشلونة وإشبيلية) وربما في 2016 أيضاً.

وفي آخر 10 سنوات بلغ 15 فريقاً إسبانياً نصف نهائي المسابقتين مقابل 9 فرق إنكليزية و5 ألمانية و4 برتغالية و3 إيطالية و2 أوكرانية وفريق واحد من كل من اسكتلندا وروسيا.

وفي المحصلة النهائية تملك أندية اسبانيا 31 لقباً حتى اليوم مقابل 28 لأندية إيطاليا.

ويحق لإسبانيا أن تخاف من الثراء الفاحش الذي بدأت تتمتع به أندية إنكلترا.. اعتباراً من الموسم المقبل، وهو على الأبواب، ستحصل أندية اسبانيا على مليار و200 مليون يورو سنوياً من حقوق النقل التلفزيوني، مقابل 3,3 مليارات لأندية إنكلترا.. مع ذلك فإن القوة الشرائية للقطبين ريال مدريد وبرشلونة تذكر بالإنشودة: "يا جبل ما يهز ريح".

*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية