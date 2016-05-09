بدر والمال والتحفيز

يعد التحفيز من العوامل المهمة في الرياضة التنافسية، لذا تسعى الفرق إلى إيجاد عدد من العوامل المحفزة التي تساعد الرياضيين على تحقيق نتائج إيجابية خلال المنافسات، والتحفيز أيضاً يشمل الألعاب الفردية ورياضات ذوي الاحتياجات الخاصة.

يُعد العامل المادي المحفز الأول في الرياضة ولكن لا يمكن اختزال التحفيز فيه وحده، خصوصاً بعد أن ارتفعت مداخيل المحترفين وقلّ تأثير المال على الأثرياء منهم، لأن ما يمتلكونه يفوق احتياجاتهم الآنية والمستقبلية.

على الرغم من هذه الصورة، إلا أن المال يبقى محفزاً، لكن مؤسساتنا الرياضية مطالبة بعدم التركيز على هذا الجانب وإغفال الجوانب المهمة الأخرى، فالكلمة محفزة، والاهتمام بالفريق محفز، وتوفير مستلزمات النجاح أمر مهم في دفع الفريق إلى تقديم أفضل ما عنده، كما أن هناك عناصر جديرة بأن تكون محفزة وفي بعض الأحيان يتغلب تأثيرها على قوة المال.

بذل المدرب القدير بدر صالح جهداً كبيراً مع أبيض الشباب مذ كان منتخباً ناشئاً وحصل مع لاعبيه على لقب خليجي 2013 للناشئين، وهو من العناصر المحفزة لهم، لذا أتمنى ألا يُغفل دوره على الرغم من وجود مدرب للمنتخب، وآمل أن تدرك لجنة المنتخبات أهميته بوصفه أحد أهم عوامل تحفيز هذا الجيل.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية