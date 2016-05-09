عقوبة أسعدت شراحيلي!

ما يفرض من عقوبات، غير دقيقة على بعض اللاعبين، كتلك التي تركزت على الاكتفاء بإبعادهم عن التدريبات، لا يمكن أن تمثل الأثر الايجابي المطلوب، في الوقت الذي نتحدث فيه، عن عقوبة يتأثر بها النادي أو الفريق، أكثر من التأثير الذي يمكن أن ينسحب على اللاعب، الذي يعتقد أن ما يهمه هو اكتمال مخصصاته المالية، أكثر من اكتراثه بما يمكن أن يقدم للفريق أو حتى اكتمال تدريباته التي تخص الفريق، وفي ذلك اشارة واضحة الى ضرورة العودة الى النقطة الأولى من بداية السطر والتركيز على استحداث ما يتناسب من عقوبات من شأنها أن تحدث التاثير الايجابي على اللاعبين وليس السلبي على الأندية!



ربما يكون قرار المدرب دونيس الأخير باستبعاد الحارس خالد شراحيلي من تشكيلة نادي الهلال السعودي بسبب تراجع مستواه الفني، فرصة للتأكيد أن ما يقع من اضرار للعقوبة يتحمله النادي والفريق، اكثر من تحمل اللاعب لمسؤولياتها وتبعاتها، ومن غير المعقول، أن تقنع أحدا أن دونيس وبهذه الطريقة يعاقب اللاعب، الذي اكثر ما يركز عليه هي مخصصاته الشهرية، وكيف هو تركيزه على حضور تدريبات وانتظامه في مباريات دون الاكتراث بمستوى وقيمة فنية يمكن أن تدعم الفريق!



ليس الهلال وحده من يدفع الضريبة باهظة في ظل وجود عقود «هشة» تلعب في صالح اللاعبين أكثر من تاثيرها في صالح الأندية وحتى كرة القدم السعودية، فالابعاد ان كان للرديف أو اي فريق آخر، لا يمكن أن يمثل العقوبة الرادعة لأي لاعب، مالم يرافقها ايضا خصم نسبة مؤثرة من المخصصات المالية، وان يكون للجانب الفني للاعب تقييم دقيق تكون فيه الخصومات حاضرة في الوقت الذي تجتمع فيه لجنة خاصة وتؤكد وبإثباتات رقمية وواقعية، أن اللاعب لم يظهر حرصا على تقديم نفسه بصورة تخدم الفريق، ولم يظهر من المؤشرات الايجابية ما يمكن أن يؤهل لتقديم الصورة المقنعة، بدل الاكتفاء بعقوبات «ابعادية» لم تقدم من النتائج ما يكفي حتى نقول إنها تمضي في صالح الأندية!



ليس شراحيلي وحده من ذهب الى استغلال الواقع الذي تعيش عليه غالبية الأندية الخليجية «المحترفة»، فهناك الكثير من اللاعبين على نفس المستوى، يتاح امامهم ما يمكن أن يستفيدوا به من واقع ما يتعاملون معه من بنود وعقود، ومن غير المعقول أن تطالب اللاعب بالانضباط والالتزام وتقديم المستوى المقنع، وأنت في الأساس ذهبت الى الاعتقاد أن حضور التدريبات والمشاركة في المباريات هو الانضباط والالتزام الذي تتحدث عنه، ليس ذلك الذي يخص التقييم للمستوى الفني، وكيف هو الحرص الذي يظهر من لاعب، وتجاهل وعدم اكتراث من أحدهم الآخر!



*نقلا عن الأيام البحرينية