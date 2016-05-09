نصركم يا أعضاء الشرف

الذين عاشوا زمن ماقبل تولي الأمير فيصل بن تركي رئاسة النصر والسنوات العجاف التي قدمها فريق كرة القدم محققا أسوأ النتائج والمستويات، وفي مرحلة خلت فيها خارطته من النجوم، هم فقط من يعرفون الأثر السلبي لاستقالة الرئيس المفاجئة قبل أسابيع من نهاية الموسم الرياضي، وقبل مواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام بطل الدوري الأهلي.

الاستقالة المفاجئة تجاوز أثرها الوسط النصراوي، فمن قرر الرحيل لم يكن رئيسا عاديا جاء لملء فراغ مثل كثير ممن سبقوه في ناديه وأندية أخرى، بل نجح فيصل في قلب الطاولة ببناء فريق جديد في مرحلة صعبة، استقطب أبرز نجوم كرة القدم السعودية، وتعاقد مع نخبة المدربين، تجاوز بقوة الإرادة، ولغة التحدي الصادقة، والفكر الإداري المتطور، والضخ المالي الهائل والدعم الجماهيري الكبير كل العقبات العسيرة التي لا يمكن أن يصمد أمامها سوى أصحاب العزيمة وعشاق النجاح.

وحين تعثر في البداية حول ذلك وقودا لمزيد من العمل فلم يكن أحد يقف في وجه النصر عندما تعلن الصفقات قرب حسمها، نجح النصر بقيادة فيصل بن تركي في أن يعود لواجهة الكرة السعودية بطلا للدوري مرتين متتاليتين، وضم إليهما لقب كأس ولي العهد، وكان ذلك مثار إعجاب لإدارة تمكنت في أعوام قليلة من تغيير كل شيء في واقع النصر المؤلم، صانعة الفرح المدرج "الأصفر" بعد طول غياب.

وحين يعلن الرئيس استقالته رسميا فلا غرابة أن يختلف على عمله المتابعون، فقد عانى الفريق هذا الموسم كثيرا، أخطاء الإدارة واضحة منذ الإعداد للموسم ومرورا باختيار العنصر الأجنبي وإنهاء بمجاملة بعض اللاعبين؛ فضلا عن تراكم الديون، وتأخر مرتبات اللاعبين.

المرتبة المتأخرة التي يحتلها النصر في الدوري غير مقبولة، والنتائج في كل البطولات باستثناء كأس الملك لا يمكن إهمالها، غير أن الاستقالة في هذه الظروف التي وضع فيها فيصل الكرة في ملعب أعضاء الشرف، من دون أن يكون للمجلس ردة فعل رسمية، وعدم وضوح ما إذا كان هناك اتفاق على رئيس مرشح لا تبشر باستقرار سريع للنادي.

الجماهير المخلصة تعلقت بمن أعاد لها الفرح، وتؤمن أن النصر معين لا ينضب من الكفاءات، اليوم تقع المسؤولية الكاملة على أعضاء الشرف باختيار رئيس كفؤ يجمع بين الملاءة المالية، والفكر الإداري ويتم دعمه دعما مستمرا لسداد الديون، ومستحقات اللاعبين والعاملين، يستعد للموسم الجديد بصورة مختلفة، يكمل المسيرة في طريق استعادة لقب الدوري المفقود.



*نقلا عن الرياض السعودية