كاريزما يورغن كلوب

من المعروف، سلفاً، أن أي نجاح في أي مجال له طريق واحد وسبيل محدد هو مهارة وإمكانيات الشخص وحجم الجهد الذي يبذله، لكن ربما يغيب عن بال الكثيرين أن كلمة السر الحقيقية هي كاريزما هذا الشخص.

ولعل الألماني الشهير يورغن كلوب هو النموذج المثالي، علماً بأن مشواره مع لعبة كرة القدم لا يحظى بكثير من الإنجازات، لكنه رغم ذلك يظل إحدى العلامات البارزة في التاريخ الحديث للعبة، باعتباره صاحب مدرسة فريدة من نوعها تعتمد على شخصيته الجذابة ومدى تأثيره علي المجموعة التي يقودها وربما كان من المناسب هنا الحديث بشكل أكبر عن مشوار هذا الرجل المثير.

كلوب لعب بداية من عام 1987 وعلى مدى 14 عاما متواصلة في دوري الدرجة الثانية الألماني مثل خلالها 4 أندية هي اينتراخت فرانكفورت وفيكتوريا وروت فرانكفورت وماينتس والغريب أنه لم يحقق أي بطولة يومها، في عام 2000 قرر اعتزال اللعب والبدء في عالم التدريب من بوابة ناديه القديم ماينتس على مدى 8 سنوات حقق خلالها بطولة واحده تتمثل في بطولة دوري الدرجة الثانية عام 2005 وصعد بالنادي إلى دوري الدرجة الأولى ولعب في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، لكن سرعان ما خسر وسقط مجدداً نادي ماينتس حيث عاد إلى دوري الدرجة الثانية بعدها بعام واحد فقط.

في عام 2008 قرر كلوب الرحيل إلى النادي الألماني الشهير بروسيا دورتموند بعد 19 عاماً عاشها بين جدران ماينتس النادي المتواضع كلاعب ومدرب على حد السواء، وهنا حدثت النقلة النوعية الكبيرة في مشواره حيث توج مع دورتموند عام 2008 بلقب السوبر وحقق بطولة الدوري عام 2011 وحقق الثنائية التاريخية الدوري والكأس عام 2012 وبطولة السوبر عام 2013 وعام 2014 وحقق المركز الثاني في بطولة دوري أبطال أوروبا حين خسر من بايرن ميونيخ في نهائي عام 2013.

في بداية هذا الموسم، رحل كلوب إلى النادي الإنجليزي الشهير ليفربول وسطر هناك ملاحم كبيرة آخرها حين تجاوز ليفربول بروسيا دورتموند في مباراة أسطورية 3/‏4 بعد أن كان متأخر بثلاثية حتى الدقيقة 67 وتكرر نفس الأداء الأسطوري من ليفربول في الأسبوع الماضي حين تجاوز فياريال الإسباني بثلاثية تاريخية.

كلمة أخيرة: ليفربول خسر من مانشستر سيتي نهائي كأس الرابطة، ولكنه لن يخسر من إشبيلية نهائي كأس الاتحاد الأوروبي.. من يحمل جينات وكاريزما شخصية كلوب لا يمكن أن يخسر مرتين.

نقلاً عن اليوم السعودية