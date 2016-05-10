مباركٌ البقاء

اليوم الأخير لدوري الخليج العربي كان استثنائياً على صعيد القمة والقاع، ففي الوقت الذي اجتاحت فيها الأفراح قلعة الفرسان تتويجاً باللقب السابع في تاريخ الفريق الأهلاوي، كانت معركة الهبوط على أشدها في ثلاثة مواقع، وبين ما يحدث في لقاء العين والإمارات والنصر والفجيرة والمواجهة المباشرة بين دبا والشارقة، انشغلت الجماهير بالتنقل بين الملاعب الثلاثة لمراقبة الفريق الذي سيسقط في اختبار البقاء والذي سيرافق الشعب للمظاليم، ومعها بلغت الإثارة ذروتها لا سيما بعد أن انتهت جميع المباريات بالتعادل السلبي في الشوط الأول قبل أن تحسم في نهاية المباراة.

الحسم جاء بقرار من العميد النصراوي الذي بصم على هبوط الفجيرة، ومعها أثبت العميد أن دورينا فوق مستوى الشبهات، فوز النصر على الفجيرة جاء برداً وسلاماً على دبا والشارقة والإمارات، التي تلقت هدية العميد النصراوي ببالغ الفرح والسعادة، ومعها انتهت آخر فصول دورينا، ولكن نتمنى ألا تغلق الملفات، فمشهد الهروب من الهبوط الذي يتكرر نهاية كل موسم مع بعض الأندية ومنها الشارقة مسألة تحتاج لحل.. والحل ليس بالوعود بل بالأفعال.

كلمة أخيرة

كم هي قاسية التهنئة بالبقاء لفريق يحمل إرثاً تاريخياً في كرة الإمارات، فهل يستحق الملك الشرقاوي التهنئة على البقاء وهو الذي كان يوماً لا يقبل التهنئة على المركز الثاني.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية