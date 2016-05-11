عطيف يرفض محاولات الشباب.. ويواصل دعواه

فشلت محاولات إدارة الشباب بالوصول إلى حل مع لاعبها أحمد عطيف، بخصوص شكواه التي تقدم بها لدى المحكمة حول شيك بدون رصيد، وانتهى اجتماع عبدالله القريني رئيس النادي مع يوسف الموينع وكيل أعمال اللاعب دون الوصول إلى اتفاق.

وقالت مصادر "العربية.نت" إن القريني اتصل بالموينع مساء الاثنين وطلب الاجتماع معه بحثاً عن حل يرضي الطرفين بخصوص شيك أحمد عطيف البالغ 3.6 مليون ريال والذي مضى على تاريخ استلامه قرابة 5 أشهر، وطلب رئيس نادي الشباب من وكيل أعمال عطيف في اجتماعهما مساء الثلاثاء التريث، فيما طلب الأخير حلاً مباشراً لكن القريني قال إن خرانة ناديه خاوية ولا يمكنه توفير المال في الفترة الحالية.

ووفقاً لذات المصادر فإن اللاعب – الذي يقضي فترة تأهيل من إصابة الرباط الصليبي - أرسل عبر موكله 5 خطابات لإدارة الشباب بدءاً منذ يناير الماضي لتذكير الإدارة بتوفير المبلغ وأرفق في شكواه الاعتراض البنكي الذي حصل عليه من بنك الجزيرة بعدما طلب صرف الشيك، بينما رجحت المصادر أن يتم الحكم في القضية بشكل نهائي خلال أسبوعين.

وتوجه عطيف إلى المحكمة مطالباً بأمواله بعد رفض الاتحاد السعودي تلقي الشكوى، كونها اتفاقية خارج العقد، تكفل للاعب الحصول على مبلغ إجمالي يصل إلى 6 ملايين ريال سعودي سنوياً، بناءً على العقد الأخير المبرم بين الشباب وقائده.

وكانت دائرة التنفيذ الرابعة في محكمة التنفيذ في الرياض قد أصدرت أمراً ضد نادي الشباب بالتنفيذ، وأعلنت عبر إحدى الصحف المحلية أن أمام نادي الشباب 5 أيام لحل الأمر أو سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التي نص عليها نظام التنفيذ.

وفي المقابل، رفض يوسف الموينع الادلاء بأي تفاصيل لـ"العربية.نت" وقال: القضية رفعت وهي ما زالت منظورة، ولا يحق لي أو موكلي الحديث عنها.

ووقع عطيف على عقده الجديد مع الأمير خالد بن سعد رئيس النادي في أغسطس 2014، ولمدة 4 مواسم، قبل أن تتقلص إلى موسمين في يونيو 2015 بناءً على رغبة الطرفين.