أرقام الأهلي

أرقام جديدة كسر بها الأهلي أرقامه القياسية السابقة، معززاً جدارته بلقب دوري الخليج العربي، متفوقاً على منافسيه بجهود حثيثة وتركيز قوي وثقة عالية، نظير الاستقرار الكبير إدارياً وفنياً، مستفيداً من الخبرة التي اكتسبها في مشاركته الآسيوية والتفوق في غرب القارة وبلوغ النهائي، ومن ثم العودة إلى الدوري المحلي ومواصلة العمل بهدف استعادة اللقب، واستئناف اللعب في دوري آسيا النسخة المقبلة بطموحات أكبر.

إدارة الفرسان حققت النجاح إدارياً وتنظيمياً، بقيادة الرئيس عبدالله النابودة الذي يتمتع بحنكة عالية وشخصية باسمة، ما أتاح للمدرب الخبير والذكي جداً الروماني أولاريو كوزمين العمل بارتياح واطمئنان، فقاد الكتيبة الحمراء بكفاءة وجدد تفوقه في الدوري الإماراتي مع مختلف الفرق.

لم يكتفِ الأهلي باللقب، بل أيضاً حطّم أرقامه السابقة، وأخذ مساحة متميزة في الإعلام تتمثل في 66 نقطة، كاسراً رقمه السابق 64 موسم 2013 ـ 2014، وتحقيق 21 فوزاً، وأفضل دفاع وهجوم، ولم يخسر سوى مباراتين، محافظاً على رقمه بثمانية انتصارات متتالية.

ويحسب للإدارة تجاوبها مع الرؤية الثاقبة للمدرب كوزمين بالتعاقد مع السنغالي موسى سو مقابل 17 مليون يورو بداية الموسم، بديلاً للمغربي أسامة السعيدي.

ونجح موسى بـ 13 هدفاً مقوياً الكتيبة الفروسية، على الرغم من خسارة البرازيلي ليما الذي أصيب ولم يكمل الموسم، مسجلاً 11 هدفاً، بينما سجل الفارس القوي أحمد خليل سبعة أهداف فقط .. مبروك البطولة الذهبية للفرسان.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية