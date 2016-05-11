النصراويون وياسر القحطاني.. نجوم الجولة الـ25

للمرة الأولى ومنذ خمسة وعشرين اسبوعا، ينتزع النصر اغلبية مقاعد القائمة المثالية التي توزعت على ستة اندية.

البداية كالعادة ستكون من حراسة المرمى حيث يفوز بالخانة للمرة الاولى فيصل مسرحي، حارس عرين القادسية حافظ على شباكه نظيفة من هجمات لاعبي الخليج وتمكن فريقه من المحافظة على اماله في البقاء بالدوري السعودي بعد ان رفع رصيده النقطي الى خمس وعشرين.

خانة الظهير الأيمن يفوز بها ولاول مرة متعب المطلق، في مباراته الثانية في الدوري لهذا الموسم تمكن لاعبُ النصر من صناعةِ هدفِ فريقه الاول أمام الاتحاد.



عامر هارون لاعب الوحدة استحق الفوز في خانة قلب الدفاع اثر صناعته لهدف فريقه الاول امام التعاون.

خانة قلب الدفاع الثانية يعود اليها محمد جحفلي بعد غياب امتد اسبوعا لصالح اسامة هوساوي، لاعب الهلال تمكن في اسبوعين من صناعة فرصة واحدة لزملائه ورفع دقة التمرير لديه الى واحد في المئة.

حسين عبد الغني يفوز بخانة الظهير الايسر للمرة الاولى هذا الموسم وفي رصيدِ قائدُ النصر صناعةَ سبعٍ وعشرين فرصة لزملائه.

ننتقل الان الى خط الوسط وعلى الجانب الايسر، حيث استحق زميلُه في الفريق البولندي ادريان الفوز بالخانة بعدما كتب باسمه هدف النصر الثالث وصناعةَ الثاني والرابع امام الاتحاد.

علي عواجي يفوز بخانة الوسط الايمن، هدفه في شباك التعاون اعاده الى القائمة المثالية بعد غياب امتد اسبوعين.

سعد عبد الامير يفوز بخانة محور الارتكاز للمرة الرابعة هذا الموسم، لاعب القادسية احرز هدفا في شباك الخليج رافعا به رصيدَه من الاهداف الى خمسة

للاسبوع الثاني على التوالي يحافظ عبد المجيد الرويلي على مقعده في محور الارتكاز، لاعب التعاون سجل هدف فريقه الوحيد امام الوحدة.

ننتقل الان الى خط الهجوم حيث يطل علينا متصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي عمر السومة، اللاعب السوري حافظ على مقعده بعدما هز شباك الرائد اربع مرات رافعا به رصيده من الأهداف الى ستة وعشرين.



معقد الهجوم الثاني يفوز به ولاول مرة هذا الموسم ياسر القحطاني، استحقه بعدما سجل سوبر هاتريك لصالح الهلال امام هجر، وتعد هذه المرةُ الاولى له منذ ان فعلها امام نجران عام الفين وثمانية.

تألق القحطاني دفع محللينا لاختياره نجمَ الجولة الخامسة والعشرين فهو من ساهم في قيادة الهلال للفوز ورفع رصيده النقطي الى اربع وخمسين حافظ به على مركز الوصافة.

الجزائري خير الدين مضوي ينال لقبَ افضل مدرب للجولة، قائد دفة الوحدة خطف ثلاث نقاط ثمينة من التعاون اكد به بقاء فريقِه في دوري المحترفين بعدما رفع رصيده الى ثمان وعشرين نقطة في المركز العاشر



صافرة شكري الحنفوش فازت معنا لهذا الاسبوع، حكم لقاء الوحدة والتعاون اشهر احدى عشرة بطاقة صفراء وحمراوتين.









