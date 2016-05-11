دونيس يعترف: حاولت حماية شراحيلي

استعاد اليوناني جيورجيوس دونيس مدرب الهلال أسئلة الصحافيين عن غياب خالد شراحيلي في مباراة الإياب أمام الجزيرة الإماراتي، مشيراً إلى أنه حاول من خلال إبعاد شراحيلي حماية النادي، والتأثير على اللاعبين بشكل إيجابي.

وحول وضع اللاعب خالد شراحيلي في حراسة الهلال قال: لو يتذكر الجميع مباراة الهلال وضيفه الجزيرة الإماراتي في الرياض.. بدأت المباراة بالحارس فهد الثنيان كحارس أساسي، وبعد اللقاء حضرت للمؤتمر الصحافي وتلقيت العديد من الاستفسارات حول عدم مشاركة شراحيلي كأساسي في اللقاء، وذكرت أنني لست سعيدًا بمستوى اللاعب خلال الفترة الماضية من خلال بعض الأمور الفنية والذهنية داخل وخارج الملعب، ومن الواجب عليّ حماية النادي، وتحسين وضع الفريق وقراري بإبعاد أي لاعب حتّى يكون التأثير بطريقة إيجابية.



وزاد دونيس: لقاء الفيصلي هو آخر لقاء للفريق في بطولة الدوري ويجب علينا الفوز في آخر مباراة؛ وتقدير اسم النادي وجماهيره، ومباراة الغد هي الأخيرة لي بالدوري، وسعينا جاهدين للحصول على البطولة، ولم نوفّق بسبب بعض الاخطاء.. والمنافسة في بطولة الدوري كانت منافسة جيدة، ونقطة التحول لفريق الهلال كانت في الدور الثاني؛ كوننا عانينا من بعض الجوانب التي أعاقت مواصلة الفريق، وكان الهلال في هذا الموسم منافسا على جميع البطولات، ولابد أن نستفيد من الأخطاء.

وأوضح دونيس أن مباراة الغد ستشهد مشاركة عدد من لاعبي الأولمبي، حيث سيمنح الفرصة لهم، ويأتي من ضمنهم الثلاثي عبدالمجيد السواط، فهد غازي وأحمد شراحيلي، مقدمًا في الوقت ذاته تهنئته للمدير الفني للفريق الأولمبي، بعد أن حقّقوا بطولة الدوري.

وعن التكتيك المناسب واعتماد المدرب على اللعب من الأطراف، أجاب: في بداية الدوري حققنا نتائجًا إيجابية، وكنّا نلعب بطريقة 3/5/2، وفي بداية الدور الثاني تغيّرت طريقة لعب الفريق في بعض المباريات لـ 4/4/2 بسبب بعض ظروف الفريق من إصابات، وعدم جاهزية البعض للمشاركة"، مشيرًا أن عودة القائد ياسر القحطاني بعد الاصابة كانت مختلفة؛ نظير توقفه لمدة سنة بسبب إصابة الرباط الصليبي، ذاكراً أنّ القحطاني يملك العقلية الاحترافية المتميزة، ويمتلك صفات القائد الحقيقي وتواجده إيجابي للفريق، ولكن عليه أن يعود أقوى من خلال التحضير البدني، فهو لم يصل للمستوى البدني المناسب للمشاركة كمهاجم أساسي للفريق.