البكر: الهيئة العامة للرياضة تواكب الدولة الحديثة

أكد محمد البكر، عضو اللجنة الوزارية للتطوير الإداري، أن تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الهيئة العامة للرياضة، يعتبر ضمن المشاريع التي تخطوها حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل بناء الدولة الحديثة.

وقال البكر في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "الاوامر الملكية الحديثة ومن ضمنها المختص بتحويل الرئاسة الى هيئة رياضية، اذا نظرنا الى المشروع بنظرة اكبر، هو احد البرامج التي تخطوها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لبناء الدولة التقليدية الى دولة حديثة من خلال الاجهزة الحكومية، ويكون ذاتية الانفاق وتعتمد على نفسها".

وأضاف: "الهيئة العامة للرياضة يعطيها الكثير من الصلاحيات ويعتمد على النظام الصادر من هيئة الخبراء ويحدث خلال 3 اشهر وهذا يعتمد خلال عدة اشهر، ويعتمد من خلال التواصل في الاطلاع والانظمة التي تحدث النظام الجديد".

ويكمل: "ليس هناك شك في تحولها الى هيئة عامة يعطيها فرصة نظام تشغيل اداري وذاتي وتكون سريعة الحركة والتطوير ومرونة في اتخاذ القرارات".

وحول تعيين الأمير عبد الله بن مساعد رئيسا للهيئة، تحدث البكر: "تعيين عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز، قادر على ادارة المشروع الى مشروع تنموي، ليس بالضرورة الاستغناء عن عدد الموظفين ولكن ايضا نقل الهيئة زيادة في نشاطها وسوف يحدث انشطة كثيرة وتفعيل ادائهم من خلال انشطة جديدة".

ويواصل الحديث: "أيضاً هو ترشيد الانفاق واستخدامها بالطريقة الامثل، معظم النشاطات كونها هيئة يعطيها فرصة لتأسيس شركات مشتركة مع صندوق الاستثمارات وايضا مع اصحاب الاعمال وهذا ينقل الكثير من الانشطة وهو من صالح الموظفين حتى ترفع من الدخل العام".

وختم حديثه قائلاً: "من الضرورة الاخوة في الهيئة تواصلهم مستمر من اجل النشاط الرياضي في المملكة، والادارة بتأسيس الشركات، حتى وزارة التعليم لديها كثير من الأنشطة تدار بأسلوب تجاري وذلك يعطيها الفرصة لتحسين الانتاج ونوعيته".