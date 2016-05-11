من يدير شؤون الرياضة حول العالم العربي؟

في الاردن يوجد المجلس الأعلى للشباب منذ عام الفين وواحد وتم تشكيله بقراره حكومي ويشرف على البنى التحتية للمدن الرياضية في البلاد بالإضافة الى المجمعات الرياضية وبيوت الشباب والمعسكرات الشبابية فيما اللجنة الأولمبية تتولى الاشراف على الاتحادات في مختلف الالعاب.

في فلسطين، تم الغاء وزارة الشباب قبل اربعة اعوام وتم تشكيل المجلس الاعلى للشباب والرياضة الى جانب اللجنة الاولمبية يشتركان بكون اللواء جبريل الرجوب رئيسا لكليهما الى جانب منصبه رئيسا لاتحاد الكرة.

أما العراق اعاد في الفين وثلاثة تاسيس وزارة للشباب والرياضة الى جانب اللجنة الاولمبية بعدما كانت هيئة الشباب والرياضة على الساحة لخمسة عشر عاما.

وفي سوريا الاتحاد الرياضي العام يشرف على النشاط الرياضي ويتولى تشكيل اللجنة الاولمبية وكلاهما يملك ذات الرئيس، بينما في لبنان فمنذ العام الفين ووزارة الشباب والرياضة على الساحة فيما اللجنة الاولمبية جرى تاسيسها في العام ستة واربعين بينما تعد اللجنة الاولمبية في مصر الاقدم عربيا حيث تاسست في 1910 ومصر هي الدولة الرابعة عشر التي انضمت للجنة الاولمبية الدولية فيما تحول المجلس القومي للرياضة الى مسمى وزارة الشباب والرياضة قبل اعوام قليلة.

هناك في البحرين حيث اللجنة الاولمبية وزارة شؤون الشباب والرياضة في العام الماضي بعد الغاء المؤسسة العامة لرعاية الشباب والرياضة..والى جانبهما تعرف البلاد تواجد المجلس الاعلى للشباب والرياضة.

سلطنة عمان شهدت اطلاق وزارة الشؤون الرياضية في الفين واربعة فيما اللجنة الاولمبية جرى اشهارها في عام اثنين وثمانين بينما في الكويت اطلقت الهيئة العام للشباب والرياضة في صيف اثنين وتسعين قبل ان يشهد العام الماضي فصل قطاع الرياضة عن الشباب تحت مظلة وزارة الدولة لشئون الشباب واستقلال هيئة خاصة بالنشاط الرياضي بمسمى الهيئة العامة للرياضة وكلاهما الى جانب اللجنة الاولمبية في البلاد.

في قطر جرى تاسيس وزارة الشباب والرياضة عام الفين واربعة عشر بينما اللجنة الاولمبية ظهرت في عام تسعة وسبعين.

الامارات عرفت وزارة الشباب والرياضة منذ عام واحد وسبعين قبل ان تعرف على مر السنين دمجها مع وزارة التريبية والتعليم حينا وانشاء المجلس الاعلى للشباب والرياضة في فترة لاحقا قبل ان يشهد عام تسع وتسعين اطلاق الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بينما عرف فبراير الماضي انشاء وزارة دولة لشؤون الشباب وتراستها شما المزروعي وتملك امارات دبي وابو ظبي والشارقة مجالس رياضية لكل منها وتعنى بالنشاط الرياضي في كل امارة.

أنشئت أول وزارة للشباب والرياضة في السودان في عام سبعين وظلت وزارة الشباب والرياضة تمضي مسيرتها بين ضمها الى وزارات اخرى او انشاء مجلس اعلى للشباب والرياضة قبل ان يشهد العام الفين وعشرة الاعلان عن قيام وزارة منفصلة للشباب والرياضة بعد فصلها عن وزارة الثقافة فيما اللجنة الاولمبية المحلية تمارس دورها منذ عام ستة وخمسين.

اللجنة الاولمبية الجزائرية بدات عملها منتصف الستينات وتملك البلاد وزارة للشباب والرياضة ايضا وكذلك الحال لتونس والمغرب.

