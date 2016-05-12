ديشان يعلن عن تشكيلة فرنسا لخوض كأس الأمم

اعلن مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان اليوم الخميس تشكيلة من 23 لاعبا لخوض كأس اوروبا 2016 ضمت افضل لاعب في الدوري المكسيكي مع فريقه تايغريس اندريه بيار جينياك.



واستبعد ديشان من القائمة الاولية لاعبي نيس حاتم بن عرفة وليون ماتيو فالبوينا.



ويغيب عن تشكيلة ديشان الذي تستضيف بلاده البطولة الاوروبية من 10 حزيران/يونيو الى 10 تموز/يوليو، اثنين من الاعمدة هما مهاجم ريال مدريد الاسباني كريم بنزيمة لاتهامه بابتزاز فالبوينا في شريط جنسي، ومدافع ليفربول الانكليزي مامادو ساخو لمخالفته قانون الكشف عن المنشطات.



واعلن ديشان تشكيلة اساسية من 23 لاعبا مع 8 احتياطيين كما فعل في مونديال 2014 في البرازيل (7 احتياطيين يومها).



وهنا التشكيلة:



- للمرمى: بينوا كوستيل (رين) وهوغو لوريس (توتنهام الانكليزي) وستيف مانداندا (مرسيليا)



- للدفاع: باتريس ايفرا (يوفنتوس الايطالي) وكريستوف جاليه ليون) ولوران كوسيلني (ارسنال الانكليزي) وبكاري سانيا والياكيم مانغالا (مانشستر سيتي الانكليزي) وجيريمي ماتيو (برشلونة الاسباني) ورافائيل فاران (ريال مدريد الاسباني) ولوكاس دينيي (روما الايطالي)



- للوسط: يوهان كاباي (كريستال بالاس الانكليزي) ولاسانا ديارا (مرسيليا) ونغولو كانتيه (ليستر سيتي الانكليزي) وبليز ماتويدي (باريس سان جرمان) وبول باغبا (يوفنتوس) وموسى سيسوكو (نيوكاسل الانكليزي)



- للهجوم: كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ الالماني) واندريه بيار جينياك (تايغريس) واوليفييه جيرو (ارسنال) وانطوان غريزمان (اتلتيكو مدريد الاسباني) وانطوني مارسيال (مانشستر يونايتد الانكليزي) وديميتري باييه (وست هام الانكليزي)