شراحيلي وبالوتيلي وريبيري.. نجوم خفـتت وأخرى شعّ بريقها

هناك فيديو انتشر على وسائل التواص الاجتماعي ونسب للاعب سعودي واحدث ضجة بينما سلوكيات اللاعبين خارج المستطيل الأخضر تحديداً بعيدا عن ساعات العمل وفي كل مكان النادي أكثر ما يكمن أن يفعله هو فرض عقوبات انضباتية أو تمرينات انفرادية إلا في حالات قصوى يقوم النادي بفسخ عقد اللاعب كما حصل مع أدم جونسون لاعب مانشستر سيتي الذي تم الحكم عليه بالسجن بتهمة التحرش بفتاة قاصر.



وبعيدا عن عقوبات النادي أو المنتخب نظرة المجتمع، فاختلاف عادات المجتمعات هي من تؤثر على اللاعب. منهم من أخطأ وعاد وتألق مثل روني ومنهم من أخطأ وانهار واختفى بعدها على غرار أدريانو، ومنهم من حافظ على مستواه مثل جون تيري وميسي ازداد تألقا أما بالوتيلي لا يهتم للعقوبة وحتى مجتمعه.



قبل بداية مونديال ألفين وعشرة ظهرت فضيحة جون تيري وعلاقته مع زوجة زميله في المنتخب واين بريدج في نهاية سحبت شارة القيادة من تيري واعتذر بريدج عن المشاركة تيري بقي مستواه ثابتاً أما بريدج فهو من تأثر واختفى عن الساحة الكروية ومن من اختفى عن الساحى الكروية بسبب سلوكيات خارج الملعب.

لاعب يعتبره البعض الأفضل تاريخياً البرازيلي رونالدينيو التي لم تنفع مع التحذيرات والعقوبات على طريقة رونالدينيو الإيطالي بالوتيلي تنبؤ له بمستقبل باهر وتوالت مشاكله وآخرها ضبطه متلبسا بالتدخين في مرحاض على متن قطار اثناء رحلة ميلان الى فلورنسا وقرر النادي تغريمه والخصم من راتبه.

نهاية عام ألفين واربعة عشر ضرب جيرارد بيكيه مدافع برشلونة شرطيا وانتشر فيديو للحادثة برشلونة لم يعاقب بيكيه وبيكيه لم يتأثر مستواه.

احيانا تتفاوت العقوبة الانضباطية بحسب قيمة اللاعب فعندما كانت فضيحة الثلاثي الفرنسي بنزيما وريبيري وسيدني غوفو مع القتاة القاصر زاهية في نهاية وقبل مونديال جنوب افريقيا واكتفى منتخب فرنسا بعدم استدعاء غوفو ولكن لم يستطع الاستغناء عن كريم وريبيري الآن وقبل كأس أوروبا قرروا الاستغناء عن كريم بعد قضية ابتزاز زميله في المنتخب فالبوينا بشريط جنسي.

ريان غيغز ويلزي مانشستر يونايتد قضى مسيرة كروية طويلة عرف بانضباطه وأخلاقه خارج الملعب ومع نهاية هذه المسيرة كانت فضيحته المدوية بعد علاقة جنسية تجمعه بزوجة أخيه والنادي لم يفرض عليه اي عقوبة ولكن زوجته اشهرت له البطاقة الحمراء الشهر الحالي.

الألمانى أوليفر كان أحد العلامات فى تاريخ حراس الماكينات كان الجميع يرى فيه نموذج اللاعب الملتزم فى حياته ومع أسرته،عام 2003، انكشفت علاقته الجنسية مع إحدى الفتيات وقبل ان تنجب زوجته بأيام.

