كيال: وضعت نفسي في وجه المدفع من أجل الدوري

اعترف طارق كيال، المشرف على فريق القدم في أهلي جدة، أنه وضع نفسه في وجه المدفع خلال الأسابيع الماضية لضمان تركيز اللاعبين ومدربهم على تحقيق أهدافهم والمتمثلة في تحقيق بطولة الدوري، مشيراً إلى أن الفريق الحالي يتفوق على فريق موسم 2011-2012 عندما كان التشيكي كارل ياروليم مدرباً له، وخسر الدوري بالتعادل مع الشباب في الجولة الأخيرة.

وقال كيال لـ"العربية.نت": لا أظن أني سبب من أسباب تحقيق بطولة الدوري، أنا "عود من حزمة" وكرة القدم عبارة عن منظومة كبيرة، ودوري كان الربط بين الحلقات في التواصل والأهداف، كذلك التواصل بين اللاعبين والمدرب، وكلنا نعرف بأن غروس يأتي من خلفية أوروبية، وبالتالي يكون هناك ضعف بالتواصل بين الطرفين، والهدف من ذلك أن نجعل الكل يركز في عمله. أعتقد أني وضعت نفسي في وجه المدفع، وهذا واجبي كمسؤول.

وحول التجربة السابقة مع ياروليم، أجاب: الأهلي الحالي يختلف عن أهلي 2012، فالفريق السابق كان هناك قوة هجومية مقابل ضعف في مناطق أخرى، أما الآن فالقوة في جميع الخانات.

وأردف كيال: ازدادت خبرتي في الفترة الماضية، تابعت الأنظمة بشكل أكبر، وجمعت أكبر قدر من المعلومات، وهذا التغيير أمر طبيعي، ويجب أن يتغير الشخص، كون الجيل الحالي يختلف عن الجيل الماضي.

وأكد المشرف على أهلي جدة أن المنافسة مستقبلاً ستكون أصعب، وأتبع: لا أحد يعلم ما إذا كنا سنحصل على بطولة الدوري، لكن الأهم أن نبقى في المنافسة، لأنه ليس من المعقول أن تحقق البطولة في كل موسم، فهناك فرق تعمل بجد لملامسة الذهب.

وعن مستقبله مع الأهلي، أجاب: أمامنا مباراة نهائي كأس الملك، وبعد الانتهاء منها سنفكر في الموسم المقبل.