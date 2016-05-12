كردي الأهلي يبدي إعجابه بمستويات شيفو والشهراني

يتمنى أمير كردي، مدافع فريق الأهلي السعودي، البقاء في مدينة جدة رغم اقتراب عقده على الانتهاء مع ناديه الحالي الذي حاز على بطولة الدوري المحلي فيما أبدى إعجابه بمدافع الهلال الشهراني وزميله في الأهلي عبد الشافي.

وقال كردي في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": تجربتي هنا جيدة ومفيدة وكانت حياتي هنا تسير في جدة بشكل ممتاز وعلى ما يرام". وحول عقده الحالي مع الفريق: "عقدي على وشك الانتهاء في نهاية الموسم واتمنى ان تتاح لي فرصة البقاء في جدة لأنه يتوجب علي اعطاء الكثير، لم نتحدث حول اللحظة عن التجديد ولكن آمل في الايام المقبلة ان نعمل على تجديد العقد وسيكون لدي اجتماع مع اعضاء الفريق والمدرب والادارة من اجل هذا الغرض".

ولم يشاهد أمير الكرة السعودية مسبقاً، وقال عنها: "لم اكن اشاهد كرة القدم السعودية في اليونان، كنت اتابع واهتمامي منصب متعلق هناك حيث كنت العب لاحد النوادي وهناك فارق مع نظيره السعودي، هنا اكثر قساوة ومنافسة في السعودية، ولا يمكن الا للفريق الافضل في الفوز لها".

ولا يجيد كردي اللغتين العربية والإنكليزية، ويصف ذلك قائلاً: "لم يكن التواصل سيء في البداية، لا اتكلم العربية او الانكليزية بشكل جيد، ولكن ابني علاقتي بشكل طيب مع جميع من حولي وإذا بقيت هنا سوف أتعلم العربية".

