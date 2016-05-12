مرعي العواجي يدير مباراة "التتويج"

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم أسماء حكام مواجهات الجولة الأخيرة لدوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الجمعة.

ففي مباراة التتويج في جدة بين الأهلي والفتح، يقودها الحكم الدولي مرعي العواجي، ويعاونه الدولي ناصر المظفر، ويحيى آل معتق، والدولي عبدالرحمن المالكي رابعاً، والدولي السابق حسين المغامسي مقيماً.

التعاون مع الاتحاد في القصيم، يقودها الحكم الدولي محمد القرني، ويعاونه الدولي بدر الشمراني، وعيسى خيبري، والدولي تركي الخضير رابعاً، والدولي السابق زيد المهنا مقيماً.

أما النصر مع الشباب في الرياض، يقودها الحكم سلطان الحربي، ويعاونه الدولي عبدالله الشلوي، وبليغ الرمضان، والدولي خالد الطريس رابعاً، والدولي السابق مهنا الشبيكي مقيماً.

بينما مباريات يوم السبت، يلعب هجر مع القادسية في الأحساء، ويقودها الحكم عبدالرحمن السلطان، ويعاونه الدولي خلف زيد، ومحمد الخضيري، والدولي شكري الحنفوش رابعاً، والدولي السابق عبدالله العباد مقيماً.

ـ نجران مع الرائد في جدة، يقودها طاقم تحكيم أجنبي من سلوفاكيا مكون دامير سامنا للساحة، ويعاونه مانويل فدالي، وبيرابك جون، وعامر آل زاهر رابعاً، والدولي السابق ناصر الحمدان مقيماً.

ـ الخليج مع الوحدة في الخبر، يقودها الحكم عبدالرحمن الشهري، ويعاونه الدولي عبدالله الأحمري، وأحمد القرني، وحسن الحبيب رابعاً، والدولي السابق فايز الكابلي مقيماً.

