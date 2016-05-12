نواف بن محمد: رجال الهلال جبروا العجز في ميزانيته

وصف الأمير نواف بن محمد، عضو شرف نادي الهلال السعودي، الاجتماع الأزرق بالناجح، وذلك بعدما اجتمع المجلس الشرفي في منزله يوم الأربعاء بالعاصمة الرياض وذلك لمناقشة استقالة الرئيس الأمير نواف بن سعد ومناقشة الأوضاع المالية.

وقال نواف بن سعد في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "الاجتماع بدون شك مهم، ولكن نحن نجتمع متى ما اراد مجلس الادارة والرئيس حسب الظروف لرؤية ظروف النادي والتزاماته، حيث اراد الرئيس بداية جديدة دون ان توجد مشاكل تعيقه في الموسم الفائت".

وحول الاجتماع وما جرى خلاله: "كان جدا ناجح واقتصر ان مجلس الادارة عرض على الشرفيين جميع المداخيل والمصاريف والالتزامات والمعوقات كذلك".

وعن النتائج يقول الشرفي الأزرق: "هناك تبرعات سريعة، تحلّ الظروف والدعم خلال 3 اسابيع وهو ما تم في نصف ساعة او ساعة الا ربع والحمد لله كان متوفر، وفي نفس الوقت طلبوا من اعضاء الشرف ان يلتزموا به وهذا عمل جماعي الجميع تجاوب معه حتى من تواصل معنا من الخارج".

اما عن العجز المالي: "هو واضح بالنسبة لنا، الاشياء المطلوبة تسدد وهي الان يجب تسدد في ايام واسابيع ونحن اهتممنا به وتواصلنا مع اعضاء الشرف ومن خلاله ننهي الموضوع".

وحول رحيل الأمير نواف بن سعد: "الالتزامات يجب ان تسدد، حتى لو يبغى يرحل الامير نواف بن سعد، اهم شيء هي الهلال والالتزامات المالية تسدد".

ونفى عضو الشرف عن مطالبة الشرفيين بتسديد الرؤساء السابقين لديونهم السابقة ابان فترة ادارتهم، وختم حديثه قائلاً: "تم تكوين لجنة من 3 اعضاء الشرف بجانب الرئيس لمتابعة التوصيات الصادرة من مجلس اعضاء الشرف".

