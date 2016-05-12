"السلبية" تنهي موسم الهلال والفيصلي محلياً

تعادل فريقا الهلال وضيفه الفيصلي سلبياً على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في ختام مبارياتهما في دوري جميل السعودي للمحترفين.

ووضح تركيز الهلال على لقائه أمام لوكوموتيف الأوزبكي في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا حينما اعتمد مدربه اليوناني لونيس على لاعبي الاحتياط باستثناء المدافع البرازيلي ديغاو.

وغابت الفرص الحقيقية عن الفريقين خاصة للهلال الذي وضح تأثير الغيابات على أداء الفريق، في حين أن الفيصلي اعتمد على إغلاق مناطقه الدفاعية.

وشهد الشوط الأول فرصة وحيدة خطيرة للهلال كانت لقائده ياسر القحطاني الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله عبدالعزيز الدوسري داخل منطقة الجزاء ليضعها من فوق الحارس إلا أنها أصابت العارضة.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الهلال الهجومي وكاد مهاجمه ياسر القحطاني أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله فيصل درويش ليسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس إبراهيم زايد الذي تصدى لها بصعوبة.

وسنحت فرصة ثمينة للفيصلي لمهاجمه البرازيلي باردال الذي تلقى عرضية متقنة من زميله محمد السفري أمام المرمى إلا أنها وجدت مدافع الهلال أحمد شراحيلي الذي أبعدها في آخر لحظة.

وواصل الهلال بحثه عن هدف وكان قريباً من ذلك حينما ارتقى مهاجمه البديل يوسف السالم لعرضية زميله عبدالعزيز الشريد ليحول الكرك برأسه لتجد الحارس إبراهيم زايد الذي تصدى لها قبل دخولها الشباك.

وكثف الهلال هجومه في الدقائق الخمس الأخيرة وأهدر لاعبه فيصل درويش هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء من زميله فهد غازي ليضع الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة الأخيرة كاد لاعب الهلال عبدالعزيز الشريد أن يسجل هدف الفوز بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس إبراهيم زايد.

وفي الوقت بدل الضائع رفض مدافع الهلال أحمد شراحيلي أن يهدي فريقه ثلاث نقاط بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عبدالكريم القحطاني ليسددها خارج المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 55 نقطة في المركز الثاني، وارتفع رصيد الفيصلي الى 29 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة عن الوحدة العاشر الذي سيلعب مواجهته الأخيرة أمام ضيفه الخليج بعد غدٍ السبت.