"في المرمى" يرصد اجتماع شرفيي الهلال

الثامنة مساء بحسب توقيت الرياض، حيث الكاميرات والإعلاميون ينتظرون وصول صناع القرار الأزرق، يترقبون أعضاء شرف الهلال المدعوين لحضور اجتماع اختير له منزل الأمير نواف بن محمد عضو الشرف الهلال.

سيارة الأمير أحمد بن سلطان تغادر البوابة الرئيسية بعد أن كانت أقلت الأمير للاجتماع المرتقب من محبي أزرق الرياض في هذا الوقت عضو الشرف أحمد المقيرن وصل سيارته الرنج روفر تتفادى الكاميرات وتبتعد عن الإعلاميين الباحثين عن كلمة أو تصريح.

دقيقة بعده الأمير فيصل بن سلطان يحضر ما إن يقترب منه المصورون إلا وتتحرك سيارته وتدخل من البوابة الرئيسية، الشأن الذي ينتظر الهلاليون مناقشته أهم من أن يتوقف أي منهم للحديث مع الإعلام.

الرئيس الهلالي السابق يصل محمد الحميداني يبادل الموجودين السلام لكن لا يتوقف ثم عضو الشرف بدر الحماد بسيارته التي تدل على عشقه يصل بعده فيصل الشهيل الرئيس الهلالي الأسبق.

بعدها وصل الأمير فهد بن محمد إلى البوابة الرئيسية وما إن شاهد كاميرات الصحافيين حتى طلب من سائقه أن يتجه إلى البوابة الأخرى. أتى بعده صالح الصقري ثم موسى الموسى بعده حضر الأمير خالد بن طلال.

التحديثات ترسل والأخبار تصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي وإلى الوسائل الإعلامية بينما الشاي والماء يصلان إلى الإعلاميين لكنهم لا يريدون سوى المعلومات بعدها يصل الأمير سعود بن محمد العبدالله.. وأخيرا رئيس النادي الأمير نواف بن سعد آخر الواصلين وأول المطالبين بهذا الاجتماع الذي بدأ ما أن وصل الرئيس وأوصدت بعده الأبواب.

