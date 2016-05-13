استمرار الحظر على الكرة الكويتية ورفعه عن الإندونيسية

أعلن جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، انتهاء إيقاف إندونيسيا الدولي بسبب التدخل الحكومي في شؤون الاتحاد المحلي للعبة بعد مرور عام تقريبا.

لكن الجمعية العمومية للفيفا أكدت استمرار إيقاف الكويت وبنين نتيجة التدخل الحكومي في اتحاد كل منهما.

وأبلغ انفانتينو الوفود بأن القرار بشأن اندونيسيا - وهي أحد أكبر الأسواق الآسيوية - اتخذه مجلس الفيفا بعد موافقة الحكومة على التراجع عن لائحة اعتبر أنها تتضمن تدخلا غير مقبول في الاتحاد المحلي.

وقال انفانتينو "أبلغتنا حكومة اندونيسيا بأن اللائحة التي أدت للايقاف تم ازالتها."

وتحرك الفيفا لايقاف اندونيسيا في يونيو حزيران بعد نزاع طويل بين الحكومة واتحاد كرة القدم المحلي حول الفرق التي يجب أن تشارك في دوري الأضواء المحلي.

وأوقفت الحكومة الاتحاد المحلي بعد أن تجاهل طلبات لمنع ناديين من المشاركة في الدوري عقب اخفاق مالكيهما في الوفاء بلوائح جديدة تتعلق بالحوكمة.

وبعد تحذيرات عديدة من أجل حل النزاع قرر الفيفا ايقاف اندونيسيا ليتم استبعادها من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019.

وأضاف انفانتينو أن القضايا المتعلقة بالكويت وبنين سيتم حلها سريعا.

وقال انفانتينو "أنا حزين للغاية لأنني موجود هنا وأقترح عليكم ايقاف هذين الاتحادين. على الجانب الآخر نحن بحاجة لحماية اتحاداتنا من التدخل الحكومي.. هذه واحدة من مهامنا الكبرى."

وتم ايقاف الكويت في أكتوبر/تشرين الأول بعدما قال الفيفا إن مسودة لقانون للرياضة تضمنت تدخلا في شؤون اتحاد كرة القدم المحلي.