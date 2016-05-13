الحكومة الإسبانية تدين هجوم داعش على رابطة مدريدية

دانت الحكومة الاسبانية بشدة اليوم الجمعة الاعتداء الذي قام به تنظيم الدولة الاسلامية ضد ما اسمته "رابطة مشجعي" فريق ريال مدريد الاسباني لكرة القدم في مدينة سامراء.



وجاء في بيان رسمي "تدين الحكومة الاسبانية بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف اليوم رابطة مشجعي فريق ريال مدريد لكرة القدم في مدينة سامراء العراقية واودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا اضافة الى عدد كبير من الجرحى".



ووصف البيان الهجوم ب"العمل الخسيس الذي استهدف مدنيين تجمعوا لمتابعة حدث رياضي".



من جانبه، دان رئيس رابطة الدوري الاسباني خافيير تيباس الهجوم في تغريدة على تويتر باللغتين العربية والاسبانية.



وكانت مصادر رسمية وامنية عراقية اعلنت الجمعة مقتل 16 شخصا واصابة اكثر من 30 آخرين بجروح في هجوم لتنظيم الدولة الاسلامية على مدنيين وقوات امنية تلته ملاحقة المهاجمين الذين قاموا بتفجير انفسهم في مدينة بلد شمال بغداد.



وقال عمار حكمت البلداوي النائب الثاني لمحافظة صلاح الدين، لوكالة فرانس برس ان "مجموعة من مسلحي داعش يرتدون ملابس قوات الامن هاجموا عند منتصف الليل (الخميس الجمعة) مقهى في بلد بالقنابل اليدوية".



واوضح ان المهاجمين "اطلقوا النار وفروا الى منطقة زراعية قريبة"، مشيرا الى انهم "قاموا بتفجير انفسهم لدى الوصول اليهم بعد ملاحقتهم من قبل الاهالي وقوات الامن".



واكد البلداوي "مقتل 16 شخصا بينهم عدد من عناصر الامن واصابة حوالى 35 بينهم عدد من عناصر الامن ايضا جراء الهجوم والملاحقة".