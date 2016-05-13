العبدلي: مفاوضات أهلاوية لخطف فهد المولد

أشار عصام العبدلي، وكيل اللاعب فهد المولد، إلى أن الطريق باتت مسدودة بين موكله وإدارة الاتحاد ضمن عملية مفاوضات لتجديد عقد لاعب الوسط المنتهي الموسم الجاري وسط مفاوضات أهلاوية جادة.

وقال العبدلي في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "لا اعلم ماذا اقول حول الوضع الحالي، ولكن فهد يتمنى البقاء ولا يغادر ولكن بكل أمانة وصل مع النادي الى طريق شبه مسدود".

وحول حقيقة المفاوضات مع إدارة الأهلي: "في الحقيقة اجتمعت مع شخص من ادارة الاهلي، وكان العرض افضل من عرض الاتحاد، واللاعب طلب فترة انه يفكر وفيه اختلاف بسيط". وأضاف: "نقلت الفكرة للاخ المفاوض وشرحت له الوضع والطلبات، جزء اختلاف من موضوع الدفعة الاولى وايضا اختلاف داخل الاسرة، واللاعب ما ناسبه العرض الاهلي والان يفكر ولكن اتحفظ على الارقام".

وتحدث العبدلي عن المشاكل الحاصلة بين المولد وإدارة الاتحاد: "بصراحة رئيس النادي مبتعد ومدير الفريق ما عنده صلاحية يتفاوض مع النادي، اللاعب اولا واخيرا دخل الفترة الحرة، اذا اقتنع بعرض النادي سوف يوقع".

وأجبرت إدارة الاتحاد لاعبها المولد على لعب مباراة دورية مع الفريق الأولمبي، وعلق وكيل اللاعبين على ذلك: "هناك فراغ اداري وما احد يتكلم مع المولد حيث منعه مساعد المدرب من دخول التمرين واخبره بعقوبة انضباطية عليه، ولكن ما احد سلم اللاعب العقوبة الرسمية، لا أفهم كيف يتم التعامل مع فهد بالطريق هذه؟".

