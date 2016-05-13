امرأة سنغالية تتولى أمانة الاتحاد الدولي لكرة القدم

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني انفانتينو، اليوم الجمعة، تعيين الدبلوماسية السنغالية لدى الامم المتحدة فاطمة سامورا في منصب الامين العام لتصبح اول سيدة تشغل هذا المنصب.

وستحل سامورا محل المدير المالي الألماني ماركوس كانتر الذي يقوم بمهام الأمين العام بالوكالة بعد اقالة الفرنسي جيروم فالك وايقافه لمدة 12 عاما.

وكان مصدر مقرب من الفيفا اكد في وقت سابق ان الدبلوماسية السنغالية ستعين في منصب الامين العام للفيفا خلال المؤتمر السادس والستين للاتحاد الدولي الذي افتتح اعماله عند الساعة التاسعة بتوقيت المكسيك (00ر17 ت غ).

وأوضح المصدر "اسم الأمين العام سيعلن اليوم وسيكون سيدة ليست اوروبية".

وتعمل سامورا في الامم المتحدة منذ 21 عاما، وشغلت عدة مناصب في العديد من البلدان الافريقية.

وأكد انفانتينو الذي انتخب اواخر شباط/فبراير خلفا لمواطنه جوزيف بلاتر، في اكثر من مناسبة ان تعيين الامين العام سيتم في موعد اقصاه الصيف المقبل.

وبعد نحو عام تقريبا على توقيفات زيوريخ لعدد من اعلى المسؤولين في كرة القدم العالمية وبداية اكبر ازمة فساد في تاريخ الفيفا، يريد انفانتينو طي صفحة المسائل القضائية.

وتم امس الخميس انتخاب رئيس جديد لاتحاد الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) الذي من خلاله تم كشف فضيحة الفساد.

وسيكون من اولويات المؤتمر السادس والستين تطبيق الاصلاحات التي تم تبنيها لمعالجة الازمة الخطيرة التي تعصف بالمنظمة العالمية، وسينظر ايضا بقبول عضوية اقليم كوسوفو من عدمها بعد ان اصبح عضوا كاملا في الاتحاد الاوروبي رغم معارضة العديد من الدول ومنها صربيا.