فاردي يغيب لكن ليستر يملك محرز

سيكون ليستر سيتي أمام مهمة صعبة عندما يواجه سوانسي سيتي في واحد من أهم منعرجات الدوري الإنجليزي هذا الموسم...

متصدر "البريمرليغ" يجب أن يتعامل جيدا مع اللقاء وأن يعمل على الجانب الذهني كثيرا لتفادي الوقوع في فخ التساهل، سيكون الفريق المفاجأة منقوصا من خدمات هدافه الأول جيمي فاردي والجميع يتساءل، كيف سيلعب النادي؟، شخصيا، أعتقد أنه قادر على امتصاص الضغط واللعب بطريقة جيدة تمكنه من الفوز، رانييري يملك العديد من الخيارات، هناك بدلاء لـ فاردي ولا يجب أن ننسى الحضور القوي لـ رياض محرز وحتى شينجي أوكازاكي، أعتقد أن فاردي لاعب ممتاز وهو مهم جدا في خطة المدرب الإيطالي، لكن بقية اللاعبين يستطيعون صنع الفارق في غيابه، والشرط الأول هو التحلي بالصبر والثقة والتحكم في الأعصاب، من الناحية التكتيكية ستكون الكرات الثابتة والطويلة هي الحل للفوز على سوانسي، ليستر يعتمد كثيرا على الجانب البدني والناس يجب أن يفهموا أننا لا نتحدث عن مانشستر فيرغسون، كي لا نعتقد بتأثير أي لاعب يغيب، الآن هناك 4 اختبارات صعبة تنتظر الفريق المتصدر ويجب أن يلعبها وكأنها نهائيات إن أراد التتويج باللقب، لأن توتنهام موجود وأي تعثر سيخدمه حتما.

*نقلا عن الهداف الجزائرية