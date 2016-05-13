في الاتحاد.. وعد وهرب؟!

في الاتحاد قضية.. لا يمكن السكوت عنها بهذا الشكل.. ربما تكون إدارة البلوي متورطة في كل ما يتعرض له النادي من عدم ثقة في الفترة الحالية من قبل شرفييه وجماهيره.. لكن الأكيد والأهم أن النادي دخل في منعطف صعب جداً وخطر!!.

تراكم الديون في النادي الكبير بهذا الشكل المخيف، عملية يجب الوقوف عليها بشكل دقيق من قبل اللجنة الخاصة، التي شكلتها رعاية الشباب، ومن ثم الإفصاح عن نتائجها تمهيداً لوضع النقاط على الحروف ومحاسبة جميع المتورطين في قضية الديون المتراكمة على عاتق النادي.

في تصوري أن القضية هي أكبر من أن يتم حصرها في عدة ملفات بأروقة الهيئة العامة للرياضة، كونه ليس من المعقول أن يتم السكوت عن مثل هذه التجاوزات الكبيرة حتى لا ينعكس ذلك على غالبية الأندية الأخرى، وفي النهاية مصير تلك الالتزامات والديون مجهول.

الهيئة العامة للرياضة والإدارة الاتحادية الحالية هما اللذان يتحملان في تصوري النسبة الأعظم من هذا التجاوز الصريح، فالأولى سمحت لبعض الادارات السابقة بالرحيل دون أن تنتهي من بعض الالتزامات التي خلفتها على عاتق النادي، فيما تخلت الإدارة الاتحادية عن جميع وعودها السابقة والمتمثلة في الشيك المفتوح «والهياط رفيع المستوى»، وفي النهاية النتيجة تورط النادي في ديون كبيرة من الصعب عليه النهوض من بعدها.

أعتقد أنه حان الوقت لمحاسبة مسؤولي الأندية على وعودهم وبرامجهم، التي لا تنفذ، بل أعتقد أن الوقت قد حان كذلك لعدم السماح للادارات بالرحيل دون الانتهاء من كل الالتزامات التي خلفتها قراراتهم.. والقضاء بعد ذلك بشكل كامل على نظرية.. «وعد وهرب».

الاتحاد هو النموذج الأهم لتورط الأندية السعودية في الديون وتراكم القضايا وعدم إيجاد الحلول المناسبة، بالإضافة إلى الانهيار التام الذي انعكس على خارطة فريق كرة القدم، بعد أن أصبح الفريق غير قادر على السير قدما في الاستحقاقات التي يشارك فيها، بل أسهمت نتائجه الأخيرة في إصابة محبيه بالإحباط وعدم الثقة في جميع ما يحيط بالنادي سواء من الأجهزة الفنية أو الإدارية أو حتى اللاعبين، الذين بات تمردهم على قوانين النادي في الفترة الأخيرة معلنا، ومن الصعب السيطرة عليه.. والدليل قضية معسكر الفريق في مباراته أمام النصر في الجولة قبل الأخيرة من دوري جميل للمحترفين، التي سقط فيها الفريق بخماسية.



*نقلا عن اليوم السعودية