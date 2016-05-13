في تتويج البطل.. أوبرا وصورٌ وخواتم

مع بداية القرن الثامن اخترعت الكاميرا وكانت أول صورة فوتوغرافية حقيقية كانت عام 1826 بينما عام 1888 كان أول دوري كرة قدم في العالم وهو الدوري الإنكليزي الذي فاز به برستون نورث اند وعند تسليمه اللقب كان أول تتويج لنادي كرة قدم في العالم والتتويج كان صورة فوتغرافية تضمن احتفالية التتويج كانت عبارة عن جمع اللاعبين وأخذ صورة فوتوغرافية مع الكأس.

بقي التتويج عبارة عن صورة فوتغرافية إلى أن قررت جماهير نيوكاسل يونايتد اقتحام الملعب بعد تتويج فريقها بطلاً عام 1927.

بعد هذه الحادثة بدات الأندية وتحديدا الجماهير تبدع في مباريات تتويج فرقها وظهرت كاميرا الفيديو واصبح للتتويج مراسم واحتفالات أشبه بحفلات وكرنفالات.

اختلفت الشخصيات التي تسلم اللقب وفي يومنا هذا في انكلترا من يسلم اللقب أحد مشجعي الفريق المتوج بعد ان يتم اختياره بالقرعة من راعي الدوري ليسلم كابتن ناديه اللقب في ارض الملعب. عادة في مباراة التتويج لا يجد حفلة تسليم طبيعي وجماهير تصفق والاحتفال يكون في يوم آخر يركب به المتوجون باص النادي المكشوف ويجوبون المدينة وبعدها حفل فني في الملعبهذا العام أندريا بوتشلي غنى في تتويج ليستر ولكنه كان أمرا استثنائياً لأن الاوبرالي الإيطالي صديق لراينيري ووعده بالغناء إذا ما رفع اللقب.

في أسبانيا إذا كانت مباراة التتويج في ملعب الفريق المتوج يتم تسليم اللقب في الملعب وإذا كانت مباراة التتويج خارج أرض الفريق المتوج يتم التسليم لاحقاً، ورئيس الاتحاد الاسباني هو من يسلم غالباً والاحتفال ينظمه النادي في يوم آخر.

أغلب الدول توزع الميداليات للفريق المتوج وأول مرة تم توزيع ميداليات بكرة القدم ليس في انكلترا ولا بأوروبا كلها بالمكسيك عام 1902 بعد مباراة نظمت هناك بعد الحرب الأهلية وتمن منح لاعبي الفريق الفائز ميداليات ذهبية والخاسر مثلها فضية انتشر الخبر وتم تطبيقه في العالم.

إلا عند الأميركان لا يعترفون بالميداليات عندهم الخواتم ومراسم التتويج تشهد تسليم الكاس لكن الخواتم توزع في اول مباراة في الموسم الجديد لماذا يتظرون الموسم الجديد لتوزيعها وذلك حتى يأخذ مقاسا اصابع اللاعبين وتفصل خواتم على قياسهم.

