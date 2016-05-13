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واتفورد يعلن رحيل مدربه كيكي فلوريس

المصدر: لندن - رويترز
عندما كان مدربا في الدوري الإماراتي
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أكد نادي واتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أن مدربه الإسباني كيكي سانشيز فلوريس سيترك النادي في نهاية الموسم الحالي.

وقال النادي الإنجليزي عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي على الإنترنت "يؤكد نادي واتفورد أن (المدرب) كيكي سانشيز فلوريس سيترك النادي بعد نهاية الموسم."

وتحت قيادة فلوريس حقق واتفورد إنجازات غير متوقعة عندما صعد لقبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي، كما ضمن الاستمرار في الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

كلمات دالّة

#فلوريس, #واتفورد, #إنجلترا

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