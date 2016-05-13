صلعة ميدو!

ثعالب ليستر هزموا جميع عمالقة إنجلترا داخل الملعب، وحققوا البريميرليج لأول مرة في تاريخهم على مدى 132 سنة!، الثعالب ضحكوا على الجميع، ومكروا بالجميع، وهزموا الجميع، حتى المحللين والنقاد والمراهنين!

هزم ليستر من راهنوا ضده! حتى أنا، لأني وعدتكم في منتصف الدوري بكتابة مقال آخر في حالة فوز ليستر بالدوري أعلن فيه خسارتي لأني توقعت عدم فوزه! إن كنت خسرت توقعي فأنا أفضل حالاً من كثيرين.. فأنا لست كهداف إنجلترا التاريخي جاري لينيكر الذي قال لو فاز ليستر بالدوري سأقدم حلقة من برنامج مباراة اليوم على شبكة بي بي سي بالملابس الداخلية!، وفعلها ليستر والحملة على تويتر بدأت من الناس تطالبه بتنفيذ وعده.. ومنهم زوجته!

ولست - الحمد لله - كميدو نجم التحليل الذي ظهر وقال سأحلق شعري على الهواء إن فعلها ليستر، وطبعاً شاهدنا جميعاً تويتر وفيسبوك ويوتيوب أصبح لا هم لهم سوى إذاعة ما فعلته شبكة بي إن سبورت، التي جلبت الحلاق داخل الاستديو وقام بحلاقة شعر ميدو بالكامل على الهواء.. في لقطة سوقتها الشبكة العالمية والمحللين باحترافية تُحسب لهم لمزيد من الرواج وتَصَدُّر منصات التواصل الاجتماعي!

ليستر لمن يقول إنهم لم يستخدموا المال، وإنها كرة القدم فقط والأمل والكفاح والحماس أقول له لا، الحقيقة هي أن هناك مالاً ولكن ليس بذلك الأسراف الذي في الأندية الأخرى!

مالك ليستر قال العام الماضي إنه سيصرف 260 مليون دولار من أجل أن يكون ضمن أفضل 5 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم! إذن هناك أيضاً خطة استثمار وتسويق رياضي هنا وإن كانت ليست بقدر ضخامة ما نحكي عنه كل مقال!

كشافوا ليستر هم سر نجاحه، فبهذه المبالغ الصغيرة نسبياً في عالم الكرة صنعوا نجوماً بملايين بعد فوزهم بالدوري، النجوم نفسها التي اشتروها من قبل بملاليم!، فمحرز الذي يساوي الآن 100 مليون دولار اشتراه ليستر بـ مليون واحد! وفاردي الذي قيمته الآن 40 مليون دولار اشتراه ليستر بمليون و300 ألف!

حتى رانييري المدرب الإيطالي العظيم كان من أقل المدربين أجراً! وتعاقد معه مالك النادي بـ 2 مليون دولار في العام، في وقائع الدوري، هذه الـ 2 مليون هزمت 12 مليون راتب فينجر مدرب ارسنال، و10 مليون راتب فان جال مدرب يونايتد، و6 ملايين راتب بينيتز مدرب نيوكاسل ! و6 مثلهم لبلليجرني مدرب السيتي!

يرحمكم الله !

أخيراً أقول لأنديتنا الكبيرة هنا في المملكة لو ليستر كان هنا في دوري جميل لكان سبباً في هروب كثير من الناس خارج البلاد! فالأندية جميعها مديونة منذ سنين! وعقود! وقرون! ومالك ليستر سيتي «فيتشاي» التايلاندي استلم النادي من 3 سنوات فقط وديونه 148 مليون دولار! الآن هو بطل الدوري ! و بلا ديون ! وارتفعت قيمة النادي السوقية، وأرباحه العام القادم تتعدى 150 مليون دولار من البث التليفزيوني والمشاركة في دوري الأبطال! فأفيقوا يرحمكم الله!

*نقلا عن الجزيرة السعودية