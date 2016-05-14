الإسماعيلي يسحب شارة القيادة من حسني عبد ربه

تحرك النادي الإسماعيلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم واتخذ بعض الإجراءات بحق عدد من اللاعبين غير الملتزمين ومن بينهم القائد حسني عبد ربه.

وقال النادي إنه اتخذ عدة قرارات من بينها سحب شارة القيادة حتى نهاية الموسم من عبد ربه "بهدف حماية النادي ومصلحة جماهيره العريضة".

وقال النادي أيضا إنه قرر خصم 50 ألف جنيه مصري (نحو 5500 دولار) من كل لاعب لم يحضر تدريبي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين "متعمدا".



وأضاف النادي عبر موقعه الرسمي على الانترنت أنه تقرر "إيقاف وتحويل كل من الكابتن حسني عبد ربه ومحمود متولي وبهاء مجدي للتحقيق يوم الأحد القادم بمعرفة الشؤون القانونية والمستشار القانوني للنادي.. على أن (يمثل) إسلام جمال وأحمد سمير وسعد حسني أمام الشؤون القانونية يوم الاثنين القادم وذلك لما بدر من الخمسة الأوائل من قيادتهم للامتناع عن المشاركة بالتدريب.. وتصرف سعد حسني بحق القائم بأعمال مدير الكرة".

وأكد الإسماعيلي أنه سيفرض عقوبات رادعة على من يثبت تورطه في أي مخالفات أو تجاوزات منعا لتكرار مثل هذه المواقف.

ويحتل الإسماعيلي الذي قال إنه سيستعين بعدد من اللاعبين الناشئين لتعويض غير الملتزمين المركز الرابع بين فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة من 28 مباراة بعد هزيمته أمس الجمعة 3-2 أمام مصر للمقاصة بعدما أهدر تقدمه 2-1.



وسيلتقي الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل مع اتحاد الشرطة المتعثر على أرض الأخير.



وينفرد الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 62 نقطة من 27 مباراة متقدما بفارق ثماني نقاط على الزمالك حامل اللقب والذي لعب نفس العدد من المباريات.