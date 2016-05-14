البايرن يتوّج.. وبريمن ينجو.. وشتوتغارت يهبط

ختم بايرن ميونيخ موسمه بأجواء احتفالية رائعة أمام هانوفر متذيّل ترتيب البوندسليغا، بالفوز (3/1)، حملت الأهداف توقيع ليفاندوفسكي في الدقيقة 12، وجوتزه في الدقيقتين (27 و54)، في مقابل هدف وحيد لهانوفر بأقدام سوبيتش في الدقيقة 66.

وفي مباراة تسليم درع اللقب التي جرت أحداثها ضمن الجولة الختامية على ملعب أليانز أرينا، ودّع الضيوف دوري الدرجة الأولى ليتجهوا للعب في الدرجة الثانية ابتداء من الموسم المقبل.

وافتتح نجم الهجوم البافاري، روبرت ليفاندوفسكي، التسجيل مبكرا عند الدقيقة 12، بعد تمريرة بينية من الاسباني تياجو وصلت إلى كومان، الذي مررها بدوره لماريو جوتزه، لكن دفاع هانوفر الذي تصدى لتسديدة الأخير فشل في منع البولندي ليفاندوفسكي من متابعة الكرة لتسكن شباك الحارس رون روبرت تزيلر معلنة عن وصول البولندي لهدفه الثلاثين، في إنجاز لم تعرفه البوندسليجا منذ سبعينيات القرن الماضي.

وبعد دقائق قليلة من إضاعة هانوفر لهدف التعادل، تمكن الألماني ماريو جوتزه من تعزيز تقدم فريقه بالهدف الثاني، بعد مراوغته للحارس، بينما رفض زميله ليفاندوفسكي لمس الكرة مكتفيًا بتأمين دخولها إلى الشباك.

وكاد ليفاندوفسكي أن ينجح بإضافة الهدف الثالث عبر تسديدة بالكعب، لكنها وصلت إلى أحضان تزيلر.

غير أن زميله السابق في دورتموند ماريو جوتزه كان له هذا المراد، فنجح بتسجل الهدف الثاني له والثالث لبايرن ميونيخ عند الدقيقة 54، بعد سلسلة من التمريرات المتقنة داخل المنطقة ختمها الألماني في زاوية مرمى الحارس تزيلر.

ومع الوصول إلى الدقيقة 66، فاجأ المدافع أرتور سوبيتش حارس ألمانيا الأول مانويل نوير، ونجح في تقليص النتيجة وتسجيل هدف شرفي في آخر دقائق فريقه في دوري الأضواء.

من جانبه هبط شتوتجارت البطل السابق لالمانيا إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للمرة الأولى في 41 عاما بعد هزيمته 3-1 أمام فولفسبورج اليوم السبت في الجولة الأخيرة.

واحتاج بريمن إلى هدف من بابي ديلوبودي في الدقيقة 88 ليهزم ضيفه اينتراخت فرانكفورت 1-صفر ويحافظ على موقعه في الدرجة الأولى بينما سيخوض منافسه مواجهة فاصلة ضد نورمبرج صاحب المركز الثالث في الدرجة الثانية.

وحصل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ على لقب هداف المسابقة برصيد 30 هدفا بعد أن أحرز هدفا في الفوز 3-1 على هانوفر الهابط بالفعل.