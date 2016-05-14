الرائد يرسل نجران إلى دوري الدرجة الأولى



أنقذ مدافع الرائد جفين البيشي فريقه من الهبوط الى دوري الدرجة الأولى بعدما سجل هدف التعادل أمام نجران في الوقت بدل الضائع في المباراة التي انتهت 3-3 ليلعب الملحق مع فريق الباطن ثالث الدرجة الأولى والذي سيحدد الباقي في دوري جميل.

وفي المقابل هبط نجران رسمياً الى دوري الدرجة الأولى ليرافق هجر بعد ثمان مواسم قضاها في الدوري الممتاز السعودي.

وبدأت المباراة سريعة بين الفريقين اللذان بحثا عن هدفٍ مبكر وخاصة من نجران الذي خطف الأفضلية في أغلب فترات الشوط الأول.

وبدأت خطورة نجران بعد مرور دقيقتين حينما مرر لاعبه البرازيلي بيسمارك كرةً مقتنة لمواطنه موريس الذي سددها لتصطدم بالقائم.

وعند الدقيقة السادسة افتتح البرازيلي أدريانو ألفيش مدافع نجران التسجيل لفريقه حينما ارتقى لعرضية مواطنه ايريك أوليفيرا ليحولها برأسه في شباك الحارس فهد الشمري.

وحاول الرائد العودة الى المباراة وكان قريباً من ذلك حينما تلقى مهاجمه الغيني بانجورا تمريرة من زميله فهد الجهني ليسدد الكرة إلا أنها أصابت العارضة.

وواصل الرائد محاولاته وكاد لاعبه الأرميني بيتزيلي أن يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً أرضية زاحفة نحو مرمى نجران إلا أنها ذهبت بجانب القائم الأيسر للحارس عبدالعزيز تكروني.

وعند الدقيقة 27 نجح مهاجم الرائد الغيني اسماعيل بانجورا بتسجيل هدف التعادل لفريقه بعد تلقيه تمريرة ذكية من زميله سلطان السوادي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن البرازيلي أدريانو ألفيش مدافع نجران من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية مواطنه ايريك برأسه في شباك الرائد.



وفي الشوط الثاني حاول الرائد العودة سريعاً وكان قريباً من ذلك حينما تلقى لاعبه سلطان السوادي تمريرة متقنة من الارميني بيتزيلي ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ليسد الكرة إلا أنها وجدت المدافع ألفيش الذي أبعدها.

وعند الدقيقة 62 نجح البرازيلي ايريك لاعب نجران بتسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من مواطنة موريس ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك الحارس فهد الشمري.

وحاول الرائد العودة ونجح عند الدقيقة 70 عن طريق لاعبه الارميني بيتزيلي عن طريق ركلة جزاء.

واندفع لاعبو الرائد نحو مرمى نجران الذي حاول استغلال الهجمات المرتدة والتي كاد من خلالها أن بعزز تقدمه بعدما أهدر لاعبه البرازيلي بيسمارك هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من مواطنه موريس ليواجه المرمى ويضع الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 90+4 تمكن مدافع الرائد جفين البيشي من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية الارميني بيتزيلي برأسه في شباك نجران لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

وبهذه النتيجة هبط نجران رسمياً الى دوري الدرجة الاولى وسيلعب الرائد مباراة الملحق مع فريق الباطن صاحب المركز الثالث.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء واصل القادسية انتصاراته بفوزه على مضيفه هجر الهابط الى دوري الدرجة الأولى 2-صفر.

وسجل هدفي القادسية مهاجمه البرازيلي جاديسون سانتوس عند الدقيقتين "56،67".

وارتفع رصيد القادسية إلى 28 نقطة في المركز 11، وبقي هجر على رصيده السابق 9 نقاط في المركز الأخير.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر أنهى الوحدة موسمه في دوري جميل السعودي بفوزٍ كبير على مضيفه الخليج 4-1.

وسجل أهداف الوحدة محمد العتيبي "27" وموسى مدخلي "55" ومهند الفارسي "90" ومهند عوض "90+3"، وسجل هدف الخليج الوحيد لاعبه هتان باهبري "66".

وارتفع رصيد الوحدة الى 31 في المركز التاسع، وبقي الخليج على رصيده السابق 33 نقطة في المركز السابع.

