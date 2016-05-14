الشمري: "الرويلي" قادني إلى التعاون

اعتبر موسى الشمري، لاعب نادي الشباب السابق، تواجد زميله عبدالمجيد الرويلي، سبباً رئيسياً في انضمامه لنادي التعاون ابتداء من الموسم المقبل، إضافة إلى رغبة النادي القصيمي في استقطابه منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال الشمري في حديث خاص لـ"العربية.نت" بعدما وقع في كشوفات التعاون رسمياً قبل أيام قليلة بعد دخوله الفترة الحرة: "أبدى نادي التعاون رغبته في استقطابي وتمثيله خلال فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الجاري، لكن فتحي الجبال، مدرب الفريق، أصرّ على بقائي بعد اصابة زميلي الجزائري محمد يطو". وزاد: "بعد دخولي الفترة الحرة تلقيت عروضا عدة من أندية رغبت في استقطابي، عبر وكيل أعمالي علي الرماح، لكنني فضلت عرض التعاون، نظراً للمستويات الفنية المتميزة التي قدمها الفريق خلال الموسم، كذلك لوجود زميلي عبدالمجيد الرويلي ضمن صفوف الفريق، وهذا يعد سبباً رئيسيا وراء اختياري سكري القصيم".

ولعب الشمري بجانب زميله الرويلي في أندية العروبة والرائد والشباب، وعن ذلك يضيف: "لعبت مع زميلي عبدالمجيد الرويلي منذ الفئات السنية لنادي العروبة وصولاً إلى الفريق الأول، قبل الانتقال إلى الرائد ومن ثم الرحيل إلى الشباب، استمتع جداً باللعب معه، منسجمين كلياً، وكثيراً ما أحرزت أهدافاً بفضل صناعته".

وأردف: "اعتليت مراكز متقدمة في سلم ترتيب الهدافين بدوري الكبار إبان تواجدنا في الرائد، كان للرويلي دوراً كبيراً في ذلك، لم نتح الفرصة الكافية في الشباب، رحل إلى التعاون وظهر بشكل مغاير وملفت للأنظار، أتمنى أن أحذو حذوه وأن يكونا -التعاون والرويلي- سبباً في تألقي وبروزي من جديد".

واستقطب الشباب الشمري في عقد يمتد لموسم ونصف قادماً من فريقه العروبة، بعدما برز بشكل لافت إبان تواجد الأخير بين الكبار، قبل أن ينضم إلى صفوف التعاون لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.

