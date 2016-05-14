اليونايتد يجب أن يجلب مورينيو

يجب أن يحدد مانشستر يونايتد أولوياته من الآن، فريق مثل هذا لا يمكن تخيله إلا وهو ينافس على أكبر الألقاب في إنجلترا وخارجها ...

أعتقد أنه سيكون صيفا ساخنا في "أولد ترافورد"، وحسب رأيي، فإن مورينيو سيأتي إلى هذا الفريق لأنه الرجل الوحيد القادر على إعادته إلى سكة الألقاب، في الأيام الماضية كثرت الإشاعات التي تخص هذا الموضوع خاصة أن مورينيو أكد أنه سيدرب بداية من جويلية المقبل، والأكيد أن الأنصار في حيرة من أمرهم، لأن إدارة "المان يو" لم تعلن أي شيء بخصوص مستقبل لويس فان غال الذي يريد البقاء بدوره، لا أحد من مدينة "مانشستر" بإمكانه أن يتخيل استمرار المدرب الهولندي وإشراف "المو" على فريق منافس، وعليه، فإن إدارة اليونايتد مطالبة بالقيام بخطوات أسرع للتعاقد مع البرتغالي، حتى إن لزم الأمر إكمال هذا الموسم دون لويس فان غال، ليس لديهم شيء ليخسروه أكثر من هذا، فقد رهنوا حظوظهم في سباق التأهل إلى دوري الأبطال، كما أن المنافسة على كأس الاتحاد قد تضيع منهم بسبب ذات المدرب وفلسفته، حسب رأيي، يجب أن تتخذ إدارة اليونايتد قرارا كالذي اتخذته نظيرتها لـ إيفرتون بإقالة روبيرتو مارتينيز بعد موسم سيئ للغاية، الآن دخلنا مرحلة الجس والنبض والجميع ينتظر هوية المدرب الذي سيشرف على "المان يو"، وأيضا هوية الفريق الذي سيشرف عليه مورينيو، والمعادلة الأصلح تلك التي تجمع هذين الطرفين معا.