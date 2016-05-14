خالد بن عبدالله: هذه ليلة عمر

عبر الأمير خالد بن عبد الله، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي السعودي وأحد أكبر داعميه، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفريق بطولة الدوري السعودي 2016 بعد غياب تجاوز الثلاثين عاماً. فيما أكد الداعم عن ضرورة تدعيم الفريق الفترة المقبلة حتى يحافظ على مكتسباته.

وقال الأمير خالد في تصريح تلفزيوني للناقل الحصري: "أجواء الملعب جميلة والله أكرمني بعد أكثر من 30 سنة، هذه بالنسبة لي ليلة عمر مثلي مثل كل أهلاوي بعدما وصلنا لشيء بذلنا فيه التعب والمال". ويضيف: "أهم شيء المحافظة عليه والتي تأتي بالاستقرار والحفاظ على العناصر وبحول الله مع جهود الإدارة".



وحول مشاعره الشخصية عقب التتويج: "بالتأكيد أي شخص قضى فترة طويلة من عمره في الرياضة يعرف أن الفرح لا تأت إلا بعد منافسة والبطولة بعد عناء، الفترة الماضية كسبنا عدد من البطولات والدوري مطمع لكل أهلاوي".

وعن مستقبل الفريق ووضعه الفترة المقبلة: "اليوم نفرح وغدا نستعد لنهائي كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، الفريق تم بناؤه على أكثر من عام وتحت إشراف أكثر من إدارة ونافسنا هذا الموسم وما قبله وما حصل نتيجة عمل تراكمي وطموحنا بالطبع أكبر".

وختم خالد بن عبد الله حديثه قائلاً: "تمنيت سعة الملعب تكون أكبر من هذا حتى تستوعب أعداد جميع الأهلاويين، أقول لهم مبروك ولهم دور رئيسي في عودة الفريق السنوات الماضية".

