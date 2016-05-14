سكالا يقدم استقالته من الفيفا بسبب "هدم الإصلاحات"

قدم رئيس لجنة الاستماع والمطابقة المستقلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري دومينيكو سكالا من منصبه اليوم السبت احتجاجا على ما أسماه "هدم الاصلاحات" التي اقرت في شباط/فبراير الماضي من اجل تحسين صورة الفيفا المشوهة بفعل موجة الفساد غير المسبوقة.

ويحتج سكالا خصوصا على تبني مؤتمر الفيفا امس الجمعة في مكسيكو اجراء يشكك في استقلالية بعض الاجهزة داخل المنظمة الكروية مكلفة خصوصا بالتحقيق مع الاعضاء.

وتبنى المؤتمر السادس والستون للفيفا تعديلا ينقل الى المجلس (التسمية الجديدة للجنة التنفيذية) سلطة تعيين واقالة رئيس لجنة الاخلاق المستقلة او لجنة الاستماع والمطابقة وغيرهما.

وقال سكالا في بيان "هذا الاجراء يحرم الاجهزة المختلفة داخل الفيفا من الاستقلالية ويهدم بالتالي احد المكتسبات الاساسية في الاصلاح".